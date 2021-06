Sáng 24-6, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

5 phó chủ tịch UBND TP.HCM tái đắc cử nhiệm kỳ mới, gồm: ông Lê Hoà Bình, ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức, ông Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng. 18 ủy viên UBND TP khoá X cũng được bầu mới là giám đốc các sở, ngành của TP.HCM.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTBC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là niềm vinh dự to lớn, vừa là trọng trách nặng nề.

Theo ông Phong, nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Do vậy, các lãnh đạo UBND TP xác định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa, siết chặt tay nhau, cùng nhân dân TP bằng nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, thần tốc để nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Trong đó nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe của nhân dân TP là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trên hết và trước hết. Còn nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế là đòn bẩy, giúp duy trì, ổn định, không làm đứt gãy, gián đoạn sự phát triển kinh tế của TP nói riêng và của cả nước nói chung.

Trong nhiệm kỳ mới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chính quyền TP sẽ tranh thủ tận dụng thời cơ, kế thừa những thành tựu đã đạt được, các bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra từ thực tiễn, nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, vượt qua những thách thức để TP phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

“Chúng tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, tập trung triển khai thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đã đề ra, trong đó nhiệm vụ đầu tiên và ưu tiên hàng đầu là khống chế, kiểm soát bằng được đại dịch COVID-19” – ông Phong nói.

Cùng với đó, ban hành ngay các gói kích thích kinh tế, các gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, giúp người dân vơi bớt khó khăn và làm cho các doanh nghiệp giảm đến mức thấp nhất tác động bởi dịch bệnh. Ông cho rằng đây là tiền đề quan trọng để phục hồi, thúc đẩy kinh tế TP phát triển, quay trở lại đà tăng trưởng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ thứ hai mà ông Phong nhắc đến là về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM.

Ông cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt các chương trình, đề án thuộc 4 chương trình phát triển TP.

Bên cạnh đó, sẽ khẩn trương đề xuất Trung ương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa cho TP.HCM về ngân sách, quản lý kinh tế, quản lý đô thị, dự án, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức để tạo được sự chủ động, sáng tạo, đột phá cao nhất cho TP xây dựng thành công chính quyền đô thị.

Xây dựng và phát triển TP.HCM trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, đô thị thông minh, đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ ba là triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 122 ngày 25-5 với quan điểm chỉ đạo là chuyển trạng thái mạnh mẽ từ phòng ngự, chống đỡ, chờ đợi sang chủ động, đồng loạt tấn công trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiệm vụ thứ tư là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bởi theo ông Phong đây đang là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của TP, nhất là các dự án giao thông trọng điểm làm động lực cho sự phát triển kinh tế TP. Đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề chỉnh trang đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông… đảm bảo tốt điều kiện sống, sinh hoạt và lao động của nhân dân.

Nhiệm vụ thứ năm là phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, đặt nhiệm vụ phát triển kinh tế hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa nội thành và ngoại thành, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển giáo dục thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh mẽ y tế thông minh, trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao phía Nam và khu vực Đông Nam Á. Nâng cao chất lượng sống toàn diện cho nhân dân và xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ.

Nhiệm vụ thứ sáu là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của nền hành chính và bằng mọi biện pháp để tăng cường vai trò giám sát, phản ánh, phản biện của nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia, đóng góp vào hoạt động quản lý nhà nước, vào các chính sách, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân TP làm mục tiêu, phương hướng trong mọi hành động.

Người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị hành chính phải thật sự gương mẫu, nhiệt huyết, nhiệt tâm, hết lòng phụng sự nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sớm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi quan liêu, tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức.

Kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho người dân TP có cuộc sống bình yên, an toàn trong mọi tình huống.