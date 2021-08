Ngày 12-8, Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định thành lập lực lượng truy vết COVID-19.

Lực lượng truy vết có 14.738 người, gồm các lực lượng Công an (nòng cốt), Y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể…).

Trong đó cấp tỉnh thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh; cấp huyện 11 Đại đội; cấp xã 156 Trung đội và các khóm, ấp 879 Tiểu đội.

Lực lượng có nhiệm vụ truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.



Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng hoa chúc mừng các lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Dịp này Công an tỉnh cũng tặng 3.000 phần quà cho nhân dân 6 địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng giá trị là 1,5 tỉ đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa.



Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận bảng hỗ trợ kinh phí và vật chất ủng hộ Chương trình tặng quà của các mạnh thường quân

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm tốt đẹp nhất đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì nay có thêm nhiệm vụ mới là chống dịch COVID-19 với phương châm “Chống dịch như chống giặc” và giặc ở đây là vô hình và vô cùng nguy hiểm.



Các đại biểu chụp hình lưu niệm với lực lượng truy vết

“Sắp tới, chúng ta tiếp tục vận dụng linh hoạt sáng tạo, thực hiện nhiều biện pháp, mọi phương án để chuyển “Vùng đỏ” thành “Vùng xanh” để đảm bảo lao động, sản xuất, kinh doanh, sớm trả lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện tốt các giải pháp, trong đó có việc truy vết, khống chế, dập dịch thành công” – Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói.