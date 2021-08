Nhiều hoàn cảnh khiến CSGT lặng người Trong suốt thời gian kiểm soát việc ra đường tại các chốt kiểm soát, lực lượng CSGT TP.HCM cũng gặp không ít hoàn cảnh khó khăn của người dân. Vào một buổi tối cuối tháng 7, khi đang thực hiện nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh, Đại úy Phan Thành Nghĩa, cán bộ Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM), phát hiện có một bé trai đi lang thang xin thức ăn. Đại úy Nghĩa đã nhường phần ăn tối của mình rồi đưa em trở về nhà an toàn sau khi sát khuẩn, đeo khẩu trang cho em. Có trường hợp phát hiện hai người con chở cha bằng xe máy bị nhồi máu cơ tim từ Long An lên TP.HCM cấp cứu nhưng xe máy hỏng giữa đường, Đại úy Nghĩa báo về đơn vị xin hỗ trợ rồi cùng đồng đội trưng dụng xe đặc chủng đưa người cha vào bệnh viện, sau đó đưa xe máy và người con trai về nhà ở Long An. Đại úy Nghĩa bảo mỗi lần giúp được một hoàn cảnh như vậy đã tạo cho anh niềm vui khó diễn tả hết. Có lần anh gặp một trường hợp đưa hài cốt người thân đã mất về, sau xe còn chở cả bát hương; có trường hợp đi cách ly về thì nhận tin mẹ mất vì COVID-19, đưa cả giấy khai tử... khiến tổ công tác lặng người. “Những lúc đó trong lòng day dứt, xúc động lắm nên miễn việc gì giúp được cho người dân thì mình đều không đắn đo, suy nghĩ nhiều” - Đại úy Nghĩa chia sẻ.