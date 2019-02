CSGT xử lý 82 người nghiện ôm vô lăng

Ngày 25-2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) đã công bố số liệu chính thức về đợt tổng kiểm soát ô tô từ tám chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.



Theo đó, qua 20 ngày triển khai thực hiện, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 82 trường hợp là tài xế dương tính với chất ma túy trên các tuyến cao tốc và quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP.HCM.

Trong đợt ra quân tổng kiểm soát này, lực lượng đã tổng kiểm soát hơn 42.000 phương tiện, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 21 tỉ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.800 trường hợp, tạm giữ 544 ô tô...



CSGT kiểm tra các tài xế trước khi xe khách rời khỏi Bến xe Miền Đông, TP.HCM sáng 27-1. Ảnh: L.THOA

Ngoài các trường hợp dương tính với ma túy, CSGT còn kiểm tra, phát hiện, xử lý 196 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 917 trường hợp vi phạm chở quá người quy định.

Thống kê cho thấy các địa phương phát hiện nhiều tài xế dương tính với ma túy gồm TP.HCM (27 trường hợp), Nghệ An (12 trường hợp), Thanh Hóa (sáu trường hợp), Khánh Hòa (năm trường hợp), Bình Thuận (năm trường hợp)...

Đồng thời thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, buôn lậu gian lận thương mại. Điển hình như CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy, thu 10 bánh heroin; CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ 3 kg ma túy đá, 10,35 g heroin, 1,3 g ma túy tổng hợp, 1.020 kg tiền chất thuốc nổ, 39,1 kg pháo...

Cũng theo C08, trong đợt tổng kiểm soát này, lực lượng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng công an khác và ngành GTVT, y tế, tập trung kiểm soát ngay tại các bến xe, bến cảng để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn và chở quá số người quy định ngay tại nơi xuất phát, từ đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ gốc.

Kết quả là kéo giảm sâu tai nạn giao thông về cả ba tiêu chí. Cụ thể, trên quốc lộ 1A (Lạng Sơn - TP.HCM) xảy ra 200 vụ, làm chết 152 người, bị thương 109 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 34 vụ (-14,5%), giảm 20 người chết (-12,3%), giảm 13 người bị thương (-10,7%).

Kế hoạch tổng kiểm soát đã được nhân dân cả nước đồng tình, hưởng ứng và ủng hộ lực lượng CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.