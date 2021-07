Ngày 30-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND quận Hải An (Hải Phòng) khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Trọng Khiêm được giới thiệu ứng cử vào chức Phó chủ tịch HĐND quận nhưng đã không đạt đủ số phiếu bầu.

Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Hải An khóa 3 họp tiến hành giới thiệu, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND quận, đồng thời xem xét quyết định số lượng các Ban HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND quận Hải An đã bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Quận ủy Hải An, giữ chức Chủ tịch HĐND. Kỳ họp cũng thứ nhất HĐND quận Hải An cũng đã bầu ra các trưởng ban thuộc HĐND quận Hải An cũng như Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.



Tại kỳ họp thứ nhất HĐND quận Hải An khóa 3, các đại biểu đã bầu các chức danh theo thẩm quyền

Ở phần bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐND quận Hải An, Nguyễn Văn Tuấn đã giới thiệu ông Nguyễn Trọng Khiêm, Cựu phó chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2016-2021, ứng cử chức Phó chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, khi tiến hành bỏ phiếu, ông Khiêm đã không đủ số phiếu bầu quá bán để tái đắc cử chức Phó chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, ông Khiêm chỉ đạt được 15/32 phiếu bầu (có 1 phiếu không hợp lệ), đạt tỷ lệ 46,78%.

Ông Nguyễn Trọng Khiêm là Phó chủ tịch HĐND quận Hải An nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 8-2019, khi Chủ tịch HĐND quận Hải An được điều chuyển công tác, ông Khiêm được giao làm Phó chủ tịch phụ trách HĐND quận Hải An cho tới thời điểm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua.

Các đại biểu cũng bầu các chức danh của UBND, theo đó, ông Nguyễn Công Hân, Chủ tịch UBND quận Hải An tái đắc cử chức Chủ tịch UBND quận Hải An nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Trần Thị Kim Oanh tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.