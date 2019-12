Nam sinh viên liều lĩnh đi buôn 10.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Mùa Bá Xềnh (21 tuổi, sinh viên một trường ĐH ở TP Vinh, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Mùa Bá Xềnh bị bắt giữ. Ảnh Công an Nghệ An.

Trước đó, từ tháng 10-2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Do vậy, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra.

Đêm 21-12, Ban chuyên án phối hợp cùng Công an huyện Tương Dương, Đồn Biên phòng Nậm Căn (huyện Kỳ Sơn) mai phục ở khu vực rừng núi xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) để triệt phát đường dây ma túy. Đến khoảng 19 giờ 30 phút đêm 21-12, khi Xềnh ôm ma túy đi cắt đường rừng về đến địa phận xã Xá Lượng để giao dịch bán ma túy thì lực lượng công an và biên phòng vây bắt.

Lúc này, Xềnh chống trả quyết liệt, nhằm lời dụng đêm tối để chạy trốn.

Tuy nhiên, lực lượng ban chuyên án đã kịp khống chế, bắt gọn Xềnh cùng tang vật 10.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Xềnh đang là sinh viên ở TP Vinh, nhưng là một mắt xích quan trọng trong đường dây từ Lào về Nghệ An.

Bước đầu Xềnh khai nhận, tranh thủ ngày nghỉ Thứ 7, Xềnh đã sang Lào móc nối với các đối tượng người Lào rồi bí mật mang ma túy về Nghệ An để tiêu thụ nhưng không ngờ bị bắt giữ.