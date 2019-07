Phó Thủ tướng chỉ đạo tìm kiếm các ngư dân bị mất tích

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn chín nạn nhân còn mất tích trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28-6.



Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt triển khai các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn chín ngư dân đang mất tích. Bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vớt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân; định vị, đánh dấu vị trí tàu chìm, không để mất dấu, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tai nạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An huy động tàu cá của ngư dân, phương tiện tàu thuyền hoạt động khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, tìm kiếm các ngư dân.

Tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình có các ngư dân bị nạn, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Quá trình tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.