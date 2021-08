Ngày 11-8, thông tin từ các cơ quan chức năng của quận Bình Tân, TP.HCM, cô gái tên NTMC, 19 tuổi, sống lang thang, có biểu hiện tâm thần, từng được công an phường An Lạc A dùng bạt quấn người để đưa đi cấp cứu sau vụ va chạm giao thông đã được cho xuất viện.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện (BV) quận Bình Tân, nam thanh niên gây tai nạn đã chủ động đến thăm nạn nhân, hỗ trợ viện phí. Cán bộ phường An Lạc A cũng có đến thăm và thấy sức khoẻ của chị C. ổn định.

Tuy nhiên, thời điểm BV quận Bình Tân cho chị C. xuất viện thì chính quyền phường An Lạc A chưa được thông báo kịp thời nên chị C. đã đi lang thang sang phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Tại đây, phường Bình Hưng Hoà B đã phát hiện, giữ chị C. lại để test nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính, dù trước đó phường An Lạc A đã test nhanh âm tính đối với người này.

Hiện chị C. đang ở khu cách ly tập trung của phường Bình Hưng Hoà B để theo dõi sức khoẻ, chờ kết quả PCR.

Quận Bình Tân cho biết khi nào sức khoẻ chị C. ổn định thì Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân sẽ làm hồ sơ chuyển lên trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một cô gái ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, bị lực lượng chức năng dùng bạt quấn người để đưa lên xe đặc chủng.

Qua xác minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân khẳng định, thực chất đây là một vụ va chạm giao thông, nạn nhân có biểu hiện tâm thần, sống lang thang, không mặc quần áo.

Việc sử dụng tấm bạt cuốn bệnh nhân (lúc này chưa được test COVID-19) đưa lên xe đặc chủng là nhằm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong điều kiện không có phương tiện cấp cứu, không có trang phục bảo hộ.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân đã đề nghị Đảng ủy phường An Lạc A chỉ đạo hệ thống chính trị phường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của chị NTMC, kịp thời liên lạc với gia đình để có hỗ trợ, chăm sóc, đảm bảo chị C. và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.