Sở Tư pháp TP.HCM đột phá cải cách hành chính

32 nhiệm vụ năm 2020 Năm 2020 Sở Tư pháp TP.HCM đề ra 32 nhiệm vụ, trong đó phải kể đến nhiệm vụ xây dựng và ban hành chương trình kế hoạch trọng tâm bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND TP; tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của TP đầy đủ, đồng bộ, khả thi, minh bạch, cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đáp ứng được sự tin tưởng của UBND TP. Tự kiểm tra 100% các văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành; kiểm tra 100% các văn bản của quận/huyện gửi đến để kiểm tra theo thẩm quyền. Tham mưu xử lý các văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp qua công tác tự kiểm tra. Thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn TP… Hồ sơ xử lý trực tuyến tăng 95 lần Năm qua Sở Tư pháp đã tiếp nhận 214.876 hồ sơ các loại (tăng 8,9% so với năm 2018); trả kết quả 194.673 hồ sơ. Số hồ sơ xử lý trực tuyến ở mức độ 3 là 57.297 hồ sơ trong tổng số 149.712 tiếp nhận (tăng 95 lần so với năm 2018). Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 26.760 (tăng năm lần so với năm 2018)...