Tài xế không thắt dây an toàn 'tung chiêu' đối phó CSGT

Công an quận 12, TP.HCM, vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định thắt dây an toàn đối với tài xế xe ô tô.

Theo đó, Đội CSGT-TT quận 12 sẽ thường xuyên tổng hợp số liệu, hình ảnh, phản ánh hành vi vi phạm và hậu quả để cung cấp cho ban ngành, đoàn thể, UBND phường làm tài liệu tuyên truyền. Tổ chức chiếu phim tuyên truyền tại các khu vực tiếp dân, xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe. Kết hợp giữa tuần tra với tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, từng bước nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.



CSGT TP.HCM đã ra quân xử lý tài xế ô tô không thắt dây an toàn. Ảnh: L.THOA

Trao đổi với PV PLO.VN, lãnh đạo Đội CSGT-TT quận 12 cho biết, từ ngày 6-3, thực hiện kế hoạch của Ban ATGT TP và Công an TP, các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, công an 24 quận/huyện đã phối hợp chặt chẽ, tuần tra liên tục và lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người lái xe ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn.

Vì vậy, Đội CSGT –TT quận 12 đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Việc này được thực hiện trên một số tuyến đường trọng điểm, dễ xảy ra TNGt như: Lê Văn Khương, Hà Huy Giáp, Tô Ký, Nguyễn Văn Qúa, Nguyễn Ảnh Thủ,…. Từ đó đến nay, đơn vị này đã xử lý kết hợp với tuyên truyền đến hơn 50 trường hợp vi phạm.

Vị lãnh đạo Đội CSGT-TT quận 12 thông tin, nhìn chung người dân cũng có ý thức chấp hành quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều tài xế đối phó với lực lượng xử lý.

“Có tài xế thắt dây an toàn sẵn nhưng không choàng qua người. Khi phát hiện lực lượng chức năng thì vội vàng choàng qua rất nhanh nhưng chỉ choàng qua được ngang ngực, còn phần thắt lưng và bụng thì không choàng qua được. Trong khi đó Luật không quy định cụ thể việc thắt dây an toàn phải thắt như thế nào. Có trường hợp xe ô tô dán film cách nhiệt, màu tối nên CSGT rất khó nhìn thấy tài xế có thắt dây an toàn hay không. Có người vi phạm còn không thừa nhận hành vi và yêu cầu chứng minh bằng hình ảnh….” – vị này nói.

Lãnh đạo Đội CSGT–TT quận 12 nhìn nhận, việc thắt dây an toàn góp phần kéo giảm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người dân khi xảy ra sự cố về TNGT. Khi tăng cường xử lý vi phạm sẽ đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, bản thân người dân phải nhận thức được hành vi và chấp hành hành pháp luật.

Trước đó, Ban ATGT TP.HCM đã tổ chức chiến dịch tuần tra, kiểm soát, xử lý người ngồi trên ôtô mà không thắt dây an toàn trên địa bàn TP.

Các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, công an 24 quận/huyện của TP phối hợp chặt chẽ, tuần tra liên tục và lập chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người lái xe, ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn

Đồng thời, cơ quan chức năng có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn người dân thắt dây an toàn đúng quy cách.

Ngoài ra, các đơn vị như Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, một số hãng taxi hoạt động tại TP phải yêu cầu nhân viên, tài xế luôn luôn đảm bảo tuân thủ quy định thắt dây an toàn, nhắc nhở khách thắt dây an toàn khi ngồi trên xe.