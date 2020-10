Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chứng kiến lễ trao đổi ký kết văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…



Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mê Kông, Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các cơ chế liên kết kinh tế như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).



Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm vào sáng 20-10. Ảnh: TTXVN

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trong các hoạt động trên biển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Suga Yoshihide đã chứng kiến lễ trao đổi 12 văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước với tổng trị giá gần 4 tỉ USD.

Việc đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức VN lần này là cơ hội khẳng định với cộng đồng quốc tế về một VN an toàn, hiệu quả trong đối phó dịch COVID-19, đồng thời đề cao thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại, quyết tâm hội nhập quốc tế của VN…