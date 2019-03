Tiếp tục điều tra vụ gian lận điểm thi THPT tại Sơn La

Chiều 28-3, trao đổi với PLO.VN, ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La, cho hay cơ quan này đã trả hồ sơ, yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia tại tỉnh này.



Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Ảnh: TP

Việc trả hồ sơ được tiến hành sau khi Công an tỉnh Sơn La lần lượt khởi tố và công bố tước danh hiệu CAND của hai cựu cán bộ công an được xác định liên quan trực tiếp tới vụ án.

Cụ thể, Thiếu tá Đinh Hải Sơn, phó đội trưởng Đội giáo dục thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La, bị tước danh hiệu CAND. Trung tá Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ Đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ ,Công an tỉnh Sơn La, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bước đầu, cơ quan tố tụng xác định hai cựu cán bộ công an nêu trên đã có dấu hiệu thông đồng, tiếp tay cho một số cá nhân liên quan trong vụ án, mở khóa phòng chứa bài thi cho người vào sửa điểm bài thi.

Trước đó, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đã có kết luận điều tra vụ án trên, chuyển hồ sơ tới VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố các bị can.

Ngày 23-3 vừa qua, Bộ GD&ĐT cũng chính thức công bố kết quả thẩm định điểm thi của các thí sinh thuộc diện “nghi ngờ” tại Sơn La.

Theo đó, Hội đồng thi THPT tỉnh Sơn La năm 2018 có 44 thí sinh gian lận điểm. Kết quả chấm thẩm định cho thấy có 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.

Trong số này, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng ba môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm.

Bộ GD&ĐT cho hay điểm chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức của thí sinh, được sử dụng thay thế kết quả do các Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018.