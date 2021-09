Chiều 14-9, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 mở rộng, xem xét cho ý kiến về tờ trình của Ban cán sự đảng UBND TP về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP từ sau ngày 15-9.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết hơn ba tuần qua, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP cùng với các lực lượng chi viện từ trung ương và các tỉnh, thành bạn, TP đã nỗ lực cao nhất thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch.



Ông Nên cũng cho hay sáng cùng ngày, TP.HCM đã điện xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng thống nhất là TP.HCM cần tiếp tục thực hiện giãn cách thêm hai tuần theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thủ tướng cũng thống nhất với đề xuất của TP, trong đó đối với những địa phương đã kiểm soát được dịch thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng trong tình hình hiện nay, quan điểm của TP là những nơi chưa đạt theo tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra thì tiếp tục phấn đấu thực hiện, những nơi đã kiểm soát được dịch thì nới dần từng bước chắc chắn trên cơ sở an toàn là trên hết.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho rằng công tác phòng chống dịch của TP đã đạt được những kết quả tích cực. Người dân đồng thuận, chấp hành tốt, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Nhiều sáng kiến, mô hình hay từ các “pháo đài” xã, phường, thị trấn. Thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mô hình này để củng cố kết quả phòng chống dịch vào cuối tháng 9.

Trong việc đảm bảo cung ứng hàng hóa và chăm lo đời sống cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, ông Mãi cho biết TP.HCM đã có nhiều nỗ lực và kịp thời điều chỉnh khi triển khai các hoạt động. Cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Sau tuần đầu tiên tăng cường siết chặt giãn cách, TP đã điều chỉnh nới lỏng cho shipper hoạt động, sau đó cho nới rộng thời gian hoạt động của hệ thống siêu thị, mở cửa một số dịch vụ sau ngày 6-9. Một số địa phương có sáng kiến, mô hình hay trong cung ứng hàng hóa cho người dân. “Những việc này đã góp phần làm giảm áp lực trong cung ứng hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiếp cận hàng hóa của người dân” - ông Mãi nói.

Về gói an sinh xã hội, ông Mãi cho biết đến nay các xã, phường, thị trấn đã chi xong gói 1 và đạt 98% gói 2 theo danh sách. Những trường hợp chưa nhận hỗ trợ gói 2 là các trường hợp đang cách ly tập trung và một số người trong danh sách đi về quê, đi khỏi địa bàn…

Các địa phương đã nhận và phát 14.100 tấn gạo hỗ trợ đợt 1 của Chính phủ và cấp phát gần 1,8 triệu túi an sinh do TP vận động, cũng như phát nhiều túi an sinh khác do quận, huyện, xã, phường triển khai. “Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện là rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh, đảm bảo đời sống cho người dân trong lúc giãn cách xã hội” - ông Mãi đánh giá.

Tuy nhiên, ông Mãi cũng cho rằng quá trình cung ứng hàng hóa và đảm bảo an sinh cho người dân vẫn còn một số hạn chế cần được phân tích để làm tốt hơn trong thời gian tới. Cụ thể như việc thống kê danh sách người cần được hỗ trợ, cũng như tổ chức cấp phát các gói chính sách ở cơ sở cũng có một số sai sót, gây bức xúc cho người dân và một số trường hợp sai sót đã được xử lý.

Trong thời gian tới, TP tiếp tục mở rộng hệ thống cung ứng hàng hóa, phát huy hoạt động của lực lượng shipper. Trước mắt từ nay đến cuối tháng 9, shipper sẽ hoạt động liên quận và người dân ở các vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ theo quy định của địa phương.

Về gói an sinh, sẽ tập trung phát dứt điểm cho các hộ còn lại trong danh sách gói 1 và gói 2, đồng thời chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ lần 3.