Thời tiết ngày 05-02: Bắc Bộ rét đậm rét hại, Nam Bộ nắng nóng 05/02/2025 09:07

Thời tiết ngày 05-02, khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 15-18 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.