Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt mức kỉ lục hơn 15 tỉ USD

(PLO)- Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, năm 2022 xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện có giá trị cao nhất với 1,52 tỉ USD, tăng 18,4% so với năm 2021.

Thông tin Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công Thương) vừa dẫn số liệu từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho hay, năm 2022 tổng giá trị thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt mức kỉ lục 15,05 tỉ USD, tăng 13,6% so với năm 2021.

Theo đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 7,96 tỉ USD, tăng 26,8% so năm 2021. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện có giá trị cao nhất với 1,52 tỉ USD, tăng 18,4% so với năm 2021. Tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,03 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong các mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ, cà phê có giá trị tăng cao nhất 164,7% so với năm 2021, từ 21,69 triệu USD lên 57,40 triệu USD năm 2022. Tiếp theo là sắt thép các loại tăng 96,8% từ 113,46 triệu USD năm 2021 lên 171,10 triệu USD năm 2022. Mặt hàng giày dép các loại tăng 96,8% từ 113,46 triệu USD năm 2021 tăng lên 223,35 triệu USD năm 2022.

Xét về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, năm 2022 điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỉ trọng lớn nhất, đạt gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ, tương đương 1,522 triệu USD.

Trong khi đó tổng giá trị nhập khẩu từ Ấn Độ trong năm 2022 đạt 7,09 tỉ USD tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu sắt thép các loại đạt giá trị cao nhất với 774,68 triệu USD. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu giảm 44,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu máy móc thiết bị, công cụ, phụ tùng khác đứng thứ hai đạt 549,31 triệu USD, tăng 28,3% so với 2021. Đặc biệt, nhập khẩu lúa mì tăng trưởng mạnh hơn 1700% so với năm 2021, đạt 27,21 triệu USD.

Năm 2022 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 35 triệu USD tăng 181,1% so với năm 2021; nhập khẩu hàng rau quả 53,45 triệu USD, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu, năm 2022 sắt thép các loại, chiếm tỉ lệ cao nhất 11% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Riêng nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện từ và linh kiện giảm mạnh, khi tổng giá trị nhập khẩu trong năm 2022 chỉ đạt 37,3 triệu USD, giảm 53,3% so với năm 2021.

Việt Nam đang hấp dẫn vốn FDI nhất Đông Nam Á (PL)- Theo bộ tiêu chí EPIC xếp hạng các nước sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu mới được Công ty IHS Markit (Anh) và ĐH Tennessee (Mỹ) công bố đã xếp Việt Nam đứng thứ 25 trên 60 quốc gia hấp dẫn nhất thế giới thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

TÚ UYÊN