Tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ 24/07/2024 14:21

Sáng 24-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia và trong nước lần thứ 27 năm 2024.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất. Ảnh: ANH TRINH

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ năm 2023-2024, Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 27 hài cốt liệt sĩ được quy tập ở Campuchia, hai hài cốt liệt sĩ được quy tập trong địa bàn tỉnh.

Sau khi quy tập, hồi hương hài cốt các liệt sĩ, có một hài cốt liệt sĩ đã tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Tiên. Còn lại, 28 hài cốt liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Phát biểu tại buổi Lễ truy điệu và an táng, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chia sẻ nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các bậc anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh và chiến sĩ cách mạng đã hi sinh thân mình để giành giữ độc lập tự do cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Đảng bộ, dân và quân tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí một lòng quyết tâm cao nhất. Từ đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia và trong nước. Ảnh: ANH TRINH

“Hôm nay chúng ta trân trọng đón các anh trở về trong niềm tiếc thương vô hạn. Sự hi sinh của các anh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và của dân tộc.

Các đồng chí đã hi sinh thân mình để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giúp dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - ông Nguyễn Lưu Trung bày tỏ tại buổi Lễ.

Từ năm 2001, khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.132 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hồi hương an táng.