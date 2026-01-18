TP.HCM: Đường mới mở rộng gần hoàn tất, trụ điện cũ vẫn án ngữ giữa lối đi

THUẬN VĂN

(PLO)- Sau gần 1 năm thi công, dự án mở rộng, nâng cấp 600m đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã hoàn thành hơn 95%. Nhưng hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, ảnh hưởng cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tham gia giao thông. 

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đã hoàn hơn 95%. Toàn tuyến dài khoảng 600m (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa) đã được mở rộng, thảm nhựa, công nhân đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: vỉa vè, hệ thống thoát nước...

Dự án đang dần "về đích", hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông, thoát nước, ổn định cuộc sống cho người dân xung quanh và tạo cảnh quan.

Tuy nhiên hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, chưa thể di dời, vừa ảnh hưởng cảnh quan đô thị, vừa tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường phải đi chậm, giảm tốc độ, thậm chí phải luồn lách qua các cột điện như "thi vượt chướng ngại vật".

đường Chu Văn An (13).jpg
Được khởi công từ tháng 3-2025, dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, dài 600m, rộng 23m, tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
đường Chu Văn An (5).jpg
Trụ điện đầu đường Chu Văn An (giáp đường Phan Chu Trinh) tồn tại qua nhiều năm bị cây xanh, dây điện cũ bủa vây.
đường Chu Văn An (11).jpg
Các trụ điện trở thành điểm nghẽn lớn khiến dự án chưa thể "về đích" như kỳ vọng.
đường Chu Văn An (1).jpg
Vì cột điện chắn giữa đường đi, nhiều người tham gia giao thông phải luồn lách để "vượt chướng ngại vật".
đường chu Văn An (24).jpg
Nhiều dây điện cũ nằm vương vãi ra đường tiềm ẩn nguy hiểm.
đường chu Văn An (23).jpg
đường Chu Văn An (22).jpg
Chỉ một số trụ điện được bọc tôn với khung sắt cao chưa đến 2m, dán phản quang đỏ để cảnh báo người đi đường.
đường Chu Văn An (8).jpg
Các biển cảnh báo giao thông, khu tập trung đông dân cư, trường học cũ vẫn chưa được di dời.
đường Chu Văn An (9).jpg
đường Chu Văn An (21).jpg
Gạch lát vỉa hè được tập kết tạm ngay dưới phần đường giao thông.
đường Chu Văn An (2).jpg
Hàng chục trụ điện đứng giữa mặt đường, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm xấu cảnh quan đô thị.
﻿ đường Chu Văn An (6).jpg﻿
đường Chu Văn An (4).jpg﻿
đường Chu Văn An (19).jpg
Một số trụ điện trở thành nơi để rác, treo biển cho thuê phòng, chỗ để xe tạm...
đường Chu Văn An (10).jpg
Tuyến đường này còn xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2x2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An.
đường Chu Văn An (16).jpg
đường Chu Văn An (17).jpg
đường Chu Văn An (18).jpg
Tủ điện ngay đường Chu Văn An (đoạn giáp với ngã 5 Bình Hòa), "án ngữ" ngay vị trí chờ đèn đỏ, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người đi đường.
đường Chu Văn An (12).jpg
Việc chưa di dời được các trụ điện, nhà thầu chưa thể thi công hệ thống cống hộp và chưa thể thảm nhựa lớp 2 nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan dự án.

Trước đó, vào ngày 15-1, tại cuộc họp báo định kỳ, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cũng đã thông tin về tiến độ và lý giải nguyên nhân dãy trụ điện nằm ngay giữa đường Chu Văn An vẫn chưa được di dời.

Do chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh và Công ty Điện lực Gia Định... nên việc di dời dãy trụ điện phải chờ.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đang chờ hướng dẫn của các sở, ngành liên quan về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

Sau khi có hướng dẫn chính thức, ban quản lý dự án sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt gói thầu di dời, tái lập lưới điện trung, hạ thế. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 50 ngày kể từ khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

THUẬN VĂN
