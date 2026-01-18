TP.HCM: Đường mới mở rộng gần hoàn tất, trụ điện cũ vẫn án ngữ giữa lối đi

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đã hoàn hơn 95%. Toàn tuyến dài khoảng 600m (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa) đã được mở rộng, thảm nhựa, công nhân đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: vỉa vè, hệ thống thoát nước...
Dự án đang dần "về đích", hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông, thoát nước, ổn định cuộc sống cho người dân xung quanh và tạo cảnh quan.
Tuy nhiên hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, chưa thể di dời, vừa ảnh hưởng cảnh quan đô thị, vừa tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường phải đi chậm, giảm tốc độ, thậm chí phải luồn lách qua các cột điện như "thi vượt chướng ngại vật".
Trước đó, vào ngày 15-1, tại cuộc họp báo định kỳ, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cũng đã thông tin về tiến độ và lý giải nguyên nhân dãy trụ điện nằm ngay giữa đường Chu Văn An vẫn chưa được di dời.
Do chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ di dời lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh và Công ty Điện lực Gia Định... nên việc di dời dãy trụ điện phải chờ.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh đang chờ hướng dẫn của các sở, ngành liên quan về thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn TPHCM.
Sau khi có hướng dẫn chính thức, ban quản lý dự án sẽ lập thủ tục trình thẩm định, phê duyệt gói thầu di dời, tái lập lưới điện trung, hạ thế. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 50 ngày kể từ khi hoàn tất các thủ tục liên quan.