TP.HCM: Đường mới mở rộng gần hoàn tất, trụ điện cũ vẫn án ngữ giữa lối đi 18/01/2026 13:00

(PLO)- Sau gần 1 năm thi công, dự án mở rộng, nâng cấp 600m đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đã hoàn thành hơn 95%. Nhưng hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, ảnh hưởng cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân tham gia giao thông.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM), đã hoàn hơn 95%. Toàn tuyến dài khoảng 600m (đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến ngã năm Bình Hòa) đã được mở rộng, thảm nhựa, công nhân đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như: vỉa vè, hệ thống thoát nước...



Dự án đang dần "về đích", hứa hẹn sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông, thoát nước, ổn định cuộc sống cho người dân xung quanh và tạo cảnh quan.

Tuy nhiên hàng chục trụ điện vẫn đứng sững giữa đường, chưa thể di dời, vừa ảnh hưởng cảnh quan đô thị, vừa tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường phải đi chậm, giảm tốc độ, thậm chí phải luồn lách qua các cột điện như "thi vượt chướng ngại vật".

Được khởi công từ tháng 3-2025, dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An, dài 600m, rộng 23m, tổng mức đầu tư 1.067 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trụ điện đầu đường Chu Văn An (giáp đường Phan Chu Trinh) tồn tại qua nhiều năm bị cây xanh, dây điện cũ bủa vây.

Các trụ điện trở thành điểm nghẽn lớn khiến dự án chưa thể "về đích" như kỳ vọng.

Vì cột điện chắn giữa đường đi, nhiều người tham gia giao thông phải luồn lách để "vượt chướng ngại vật".

Nhiều dây điện cũ nằm vương vãi ra đường tiềm ẩn nguy hiểm.

Chỉ một số trụ điện được bọc tôn với khung sắt cao chưa đến 2m, dán phản quang đỏ để cảnh báo người đi đường.

Các biển cảnh báo giao thông, khu tập trung đông dân cư, trường học cũ vẫn chưa được di dời.

Gạch lát vỉa hè được tập kết tạm ngay dưới phần đường giao thông.

Hàng chục trụ điện đứng giữa mặt đường, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm xấu cảnh quan đô thị.

﻿ ﻿ ﻿ Một số trụ điện trở thành nơi để rác, treo biển cho thuê phòng, chỗ để xe tạm...

Tuyến đường này còn xây dựng mới hệ thống cống dọc 2 bên, tiết diện 0,8 - 1m, đoạn cuối tuyến có cống hộp 2x2 m kết nối vào hệ thống cống hiện hữu trên vỉa hè đường Chu Văn An.

Tủ điện ngay đường Chu Văn An (đoạn giáp với ngã 5 Bình Hòa), "án ngữ" ngay vị trí chờ đèn đỏ, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người đi đường.

Việc chưa di dời được các trụ điện, nhà thầu chưa thể thi công hệ thống cống hộp và chưa thể thảm nhựa lớp 2 nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan dự án.