TP.HCM: Tài xế lái ô tô bỏ chạy khiến cửa xe đập vào mặt công an 28/10/2024 14:54

(PLO)- Nam tài xế bất hợp tác, điều khiển ô tô bỏ chạy khiến cửa xe đập vào mặt một cán bộ công an trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngày 28-10, Công an Phường 7, quận Gò Vấp lập hồ sơ, lấy lời khai với anh ĐCB (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để xử lý vụ việc một tài xế ô tô điều khiển phương tiện bỏ chạy khiến cửa xe đập vào mặt một cán bộ công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip và hình ảnh về việc một tài xế ô tô không hợp tác, điều khiển phương tiện bỏ chạy khiến cửa xe đập vào mặt một cán bộ công an.

Tài xế ngồi trên ghế lái dù cán bộ công an yêu cầu đi xuống để giải quyết. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-10, trên đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp. Theo anh B, lúc này đang chạy xe máy chở vợ, theo hướng về đường Phạm Văn Đồng.

Khi xe đến gần giao lộ với đường Nguyễn Oanh thì xảy ra va chạm với ô tô loại 4 chỗ biển số Bình Dương khiến hai vợ chồng ngã xuống đường, xây xát.

Cán bộ công an bị cánh cửa xe đập vào mặt, choáng váng. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, chiếc ô tô không dừng lại mà tiếp tục chạy. Người đi đường chứng kiến nên đã truy đuổi theo khoảng 500 mét thì chặn lại được.

Anh B cũng chạy tới và gọi báo cho công an để xử lý. Tuy nhiên, khi có công an tới thì tài xế vẫn ngồi trên ghế lái, bất hợp tác.

Khi cán bộ công an tới, yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc thì người này bất ngờ nhấn ga bỏ chạy hướng về đường Phạm Văn Đồng. Do bất ngờ, cánh cửa xe ô tô đã đập mạnh vào mặt của cán bộ công an khiến người này choáng váng, ôm mặt.

Anh B sau đó đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra và báo công an.

Trao đổi với PV, anh B cho biết trưa nay vẫn đang làm việc với Công an Phường 7 để cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan.

Hiện, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ việc điều tra, truy xét.