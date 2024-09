TP.HCM: Truy tìm người tông 1 sinh viên rồi bỏ chạy 30/09/2024 10:21

(PLO)- Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang trích xuất camera an ninh, truy tìm nam thanh niên tông người rồi bỏ chạy.

Ngày 30-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, xảy ra tại giao lộ đường số 4A - đường số 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Trước đó, hơn 20 giờ ngày 27-9, anh TLTV (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe máy biển số 59C2 - 205.88 trên đường số 1A, khu dân cư Vĩnh Lộc, hướng từ đường số 6B nối dài về đường số 2A.

Khi xe anh V đến giao lộ đường số 1A - đường số 4A, phường Bình Hưng Hòa B, thì bị xe máy do một nam thanh niên cầm lái, chạy tốc độ cao tông trúng.

Nam thanh niên tông người rồi bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Va chạm khiến hai xe máy ngã ra đường, anh V va đập mạnh phần đầu dẫn đến co giật. Nam thanh niên vừa gây tai nạn dắt xe lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Người dân khu vực phát hiện, hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Theo người thân, anh V là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

“Tai nạn khiến đầu của V bị chấn thương, giờ lúc nhớ lúc không” – người thân của V nói và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm được người liên quan đến vụ tai nạn.

Công an sau đó phong tỏa hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để truy tìm thanh niên tông người rồi bỏ chạy. Ảnh: HT

Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa, xử lý hiện trường. Ngoài camera an ninh tại giao lộ xảy ra tai nạn công an cũng đã trích xuất các camera khác dọc các tuyến đường này để truy tìm nam thanh niên tông người rồi bỏ chạy.