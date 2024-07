Vận động viên Olympic tiết lộ 5 thói quen lành mạnh mà họ làm hàng ngày 29/07/2024 10:29

Thế vận hội mùa hè 2024 ở Paris đã khai mạc vào ngày 26 tháng 7 và sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 8 năm 2024. Năm nay, Thế vận hội có sự tham gia của 206 quốc gia với 10.714 vận động viên tranh tài ở 329 sự kiện trong 32 môn thể thao, bao gồm cả môn breakdancing lần đầu tiên được đưa vào Thế vận hội.

 Các vận động viên Olympic chia sẻ thói quen lành mạnh duy trì sức khỏe. Ảnh: Eatingwell

Thức dậy sớm

Chia sẻ với trang Eatingwell, phần lớn các vận động viên Olympic đều có thói quen thức dậy sớm. Katie Ledecky, người giành huy chương vàng bảy lần, thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng để xuống hồ bơi, và vận động viên thể dục dụng cụ Jordan Chiles đến phòng tập vào lúc 7 giờ sáng. Lý do đơn giản là việc thức dậy sớm sẽ cho phép họ có thêm thời gian để sắp xếp nhiều buổi tập luyện.

“Tất cả những gì tôi làm vào buổi sáng là luyện tập,” Chiles giải thích. Vận động viên thể dục dụng cụ này đã giành được huy chương bạc tại Thế vận hội Olympic 2020, vì vậy rõ ràng là công sức của cô ấy đã được đền đáp.

Vận động viên thể dục dụng cụ Jordan Chiles (trái) tiết lộ thói quen lành mạnh mỗi ngày là thức dậy sớm.

Những món ăn nhẹ giúp các vận động viên tràn đầy năng lượng

Ledecky, Morgan, cầu thủ bóng bầu dục Ilona Maher và tiền vệ bóng đá Kristie Mewis có điểm gì chung? Tất cả họ đều bắt đầu ngày mới bằng một chén yến mạch.

“Đó là thứ giúp tôi thực sự no, nhưng không no đến mức bạn không cảm thấy khỏe,” Mewis nói. Lựa chọn bữa sáng này dễ dàng giúp các vận động viên này no đến tận trưa. Thêm vào đó, yến mạch chứa nhiều chất xơ và prebiotic, cả hai đều có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Các vận động viên Olympic Ledecky, Mewis và ngôi sao điền kinh Sha'Carri Richardson đều cho rằng đồ ăn nhẹ là thứ giúp họ tỉnh táo giữa các bữa ăn. “Tôi rất thích trái cây sấy khô, đặc biệt là xoài sấy khô, cũng như đậu phộng và hạnh nhân,” Richardson chia sẻ.

Trái cây và các loại hạt có vẻ là những món ăn nhẹ yêu thích của những vận động viên. Việc kết hợp cả hai sẽ giúp bạn luôn cảm thấy no và tràn đầy năng lượng.

Việc bù nước cũng rất cần thiết đối với những vận động viên này, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực ở Paris. “Nước khoáng có ga là cách tốt để tôi bù nước”, cô ấy nói .

Phục hồi là chìa khóa

Đối với Chiles, cô thường mặc quần áo bó để tăng lưu thông máu ở chân. Richardson bắt đầu danh sách phát nhạc sau khi tập luyện, Sunny Choi, người đang tham gia sự kiện breakdance cho biết cô ấy thích đi bộ nhanh bên ngoài và ngủ một giấc ngon.

Mỗi vận động viên đều dành thời gian riêng cho bản thân, đây là một phần quan trọng của quá trình phục hồi. Cho dù đó là thói quen chăm sóc da, chăm sóc thú cưng hay đọc sách thì việc giải tỏa căng thẳng sau khi tập luyện vất vả là điều cần thiết.

Leroux cũng dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách hoặc xem Love Is Blind. Cô ấy cũng là một người mẹ, vì vậy việc thư giãn là điều bắt buộc. “Tôi nghĩ rằng thời gian dành cho bản thân rất quan trọng vì một khi bọn trẻ thức dậy, mọi thứ đều dành cho chúng,” Leroux chia sẻ.

Sydney Leroux. Ảnh: Teamwass

Protein là chất dinh dưỡng thiết yếu cho mọi cơ thể, vì nó thúc đẩy sự phát triển của cơ, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, hỗ trợ sức khỏe xương và giúp bạn no lâu hơn. Và đối với các vận động viên ưu tú, protein rất quan trọng để duy trì sức mạnh mà họ đã dành nhiều năm để xây dựng.