Ăn - chơi xuân Canh Tý ở đâu?

Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ): Địa điểm tham quan tâm linh này tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ là một trong những công trình Phật giáo lớn nhất ở miền Tây. Hằng năm, mỗi dịp tết Nguyên đán, Phật tử và du khách khắp nơi về đây để cầu cho một năm mới an lành và mọi sự như ý. Cầu đi bộ bến Ninh Kiều: Nơi đây còn có cầu đi bộ là điểm hẹn của các cặp đôi, về đêm cầu đi bộ càng trở nên thơ mộng hơn bên dòng sông Hậu hiền hòa thu hút nhiều du khách phương xa và cả địa phương.

Làng hoa Sa Đéc: Tham quan làng hoa kiểng Sa Đéc (Đồng Tháp) vào những ngày tết (ảnh), du khách có dịp thưởng lãm hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc,… Nhà công tử Bạc Liêu, cánh đồng quạt gió Bạc Liêu: Nhà công tử Bạc Liêu tọa lạc ở phường 3, TP Bạc Liêu, nơi đây còn giữ được nét thiết kế mang đậm phong cách Pháp. Nhiều bạn trẻ phát sốt khi đến

check in tại cánh đồng điện gió ở xã Vĩnh Trạch Đông, cách trung tâm TP Bạc Liêu 20 km. Mũi Cà Mau: Là vị trí thiêng liêng của dân tộc, nằm ở nơi cực nam của Tổ quốc, mũi Cà Mau cách TP Cà Mau hơn 100 km. Ngoài ra, du khách cũng có thể đến tham quan du lịch tại đảo ngọc Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), đến An Giang tham quan chùa Bà Chúa Xứ ở núi Sam… CHÂU ANH HÀO