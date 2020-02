Dấu ấn đặc biệt của đạo diễn Huỳnh Nga với cải lương

Tang lễ của đạo diễn - NSND Huỳnh Nga sẽ diễn ra tại nhà tang lễ của chung cư Khánh Hội, quận 4, TP.HCM trong ngày 21-2. Lúc 9 giờ ngày 22-2 sẽ di quan ông về quàn tại Nhà tang lễ TP - số 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Lễ truy điệu cố nghệ sĩ do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức lúc 5 giờ sáng 24-2. Lễ di quan, đưa ông đi an táng tại quê nhà Mộc Hóa, Long An diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 24-2.