Văn phòng ‘đất vàng’ TP.HCM đắt đỏ vẫn kín khách 17/07/2024 16:05

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giai đoạn nửa đầu năm 2024 ghi nhận những chỉ số tích cực của thị trường cho thuê văn phòng TP.HCM.

Giá cho thuê văn phòng tăng đều

Theo báo cáo, nguồn cung trong quý II-2024 tăng 2% so với quý trước, nâng tổng diện tích sàn văn phòng lên đến 2,8 triệu m2 diện tích cho thuê tuần từ 386 dự án. Trong đó, có 3 dự án mới ở khu vực ngoài trung tâm tiếp tục thúc đẩy thị trường phát triển cân bằng và bền vững trên toàn TP.

Văn phòng Hạng B (trung cấp) chào đón toà nhà E-Town 6 tại quận Tân Bình, trong khi hạng C (bình dân) có thêm toà nhà Victory Tower tại quận Gò Vấp và L'mak 68 tại quận Phú Nhuận.

Giá thuê văn phòng trung bình tăng 2% theo quý và 8% theo năm, lên 815.000 đồng/m2/tháng.

Riêng ở phân khúc văn phòng hạng A (cao cấp), báo cáo của Savills cho thấy các dự án khu vực “đất vàng” của TP.HCM như khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức có tình hình hoạt động mạnh, công suất thuê đạt 84%, tăng 6 điểm % theo quý, cao nhất trong các hạng.

Giá thuê văn phòng hạng sang khu trung tâm TP.HCM dù tăng nhưng vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt. Ảnh: QH

Giá thuê văn phòng hạng sang trung bình khu vực trung tâm cùng đạt 1,1 triệu đồng/m2/tháng, tăng 5% so với quý trước. Báo cáo ghi nhận một số dự án hạng sang khu trung tâm TP.HCM có tỷ lệ hấp thụ tốt như The METT, The Hallmark (khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và The Nexus (quận 1).

Tập đoàn nước ngoài vẫn tìm kiếm văn phòng hạng sang

Theo bà Từ Thị Hồng An, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Cho thuê Thương mại Savills Việt Nam, tỷ lệ lấp đầy của toàn thị trường gần như không thay đổi trong 6 tháng đầu năm. Nói cách khác, điều này có nghĩa là lượng thuê ròng tương đương với nguồn cung mới.

“Xu hướng này tương quan với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cầu vượt cung trong bối cảnh thị trường đang ghi nhận nhiều xu hướng mới như mô hình làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ trong không gian làm việc. Vì vậy, với tỷ lệ hấp thụ tương đương với nguồn cung mới, chúng tôi dự đoán giá thuê văn phòng tại TP.HCM sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định trong 3 năm tới”, bà An phân tích.

Chuyên gia dự đoán giá thuê văn phòng tại TP.HCM sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định trong 3 năm tới. Ảnh: QH

Bà An cũng chỉ ra một điểm đáng chú ý là các dự án văn phòng xanh, khi không gian văn phòng bền vững đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhiều tập đoàn đa quốc gia. Ở các thị trường phát triển như Singapore, Thượng Hải, Hồng Kông, tỷ lệ tòa nhà xanh cũng như diện tích sàn cho thuê lớn hơn nhiều so với TP.HCM và Hà Nội. Trong khi đó, khi tỷ lệ này ở hai TP chính của Việt Nam vẫn ở mức dưới 25% và nguồn cung tương lai tăng trưởng khá hạn chế.