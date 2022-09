Vụ án oan "OK em": Nhiều cán bộ công an bị xử lý trách nhiệm

Ngày 8-9, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo gửi anh Phan Thanh Sang, người bị truy tố oan vừa được xin lỗi trong vụ án "Ok em" về tình hình xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan vụ án oan của anh.

Nội dung thông báo này nêu rõ: "Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước liên quan đến việc điều tra vụ án " cố ý làm hư hỏng tài sản" (vụ án "OK em" - PV) theo quy định của ngành".

Trước đó, sau khi được VKS huyện Cái Nước tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương, anh Sang đã có "Đơn tố cáo" với kiến nghị xử lý trách nhiệm của những cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cái Nước vì đã gây oan sai cho mình.

Như PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh, đầu tháng 10-2019, anh Sang phát hiện thửa đất cập ranh có chủ mới là ông Nguyễn Hiền Lương. Do có tranh chấp ranh đất với chủ cũ nên anh Sang liên hệ với ông Lương để xác định ranh đất lại cho rạch ròi.

Ông Lương đồng tình nhưng hứa hẹn kéo dài. Đến ngày 11-10-2019, sau nhiều lần chờ đợi, anh Sang nhắn tin cho ông Lương ấn định ngày 30-10-2019 cùng tiến hành đo đạc cắm mốc ranh đất. Nếu ông Lương vẫn không phối hợp thì anh Sang sẽ tự làm và không chịu trách nhiệm về sau. Khi đó, ông Lương nhắn tin lại cho Sang "OK em".

Đến ngày 31-10-2019, ông Lương vẫn không xuất hiện nên anh Sang đã tự đo đạc. Để đo được, anh Sang phải thuê thợ cắt dỡ cầu thang sắt và đục lỗ các bức tường. Trước đó, ông Lương từng hợp tác để đo đạc nhưng do vướng cầu thang sắt và các bức tường khu nhà bếp cũ của chủ cũ nên dừng lại.

Tuy nhiên, khi hay tin anh Sang tự làm, ông Lương đã tố giác đến Công an huyện Cái Nước yêu cầu khởi tố hành vi "Cố ý hủy hoại tài sản".

Cơ quan thẩm định kết luận anh Sang gây thiệt hại cho ông Lương 8,3 triệu đồng nên ra quyết định khởi tố ngày 6-3-2020.

TAND huyện Cái Nước sau nhiều lần đưa vụ án ra xét xử đều trả hồ sơ vì chưa đủ chứng cứ buộc tội, do có tin nhắn đồng thuận của ông Lương - "OK em".

Đến ngày 19-5-2022, VKSND huyện Cái Nước ra Quyết định đình chỉ vụ án vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Sau ngày được xin lỗi, anh Phan Thanh Sang yêu cầu VKS phải bồi thường oan sai số tiền gần 1 tỉ đồng.

