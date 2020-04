Wayne Frank Chinn: 'Tôi thấy mình nhận rồi thì phải cho đi…'

Mong muốn được gửi tặng hơn 5.000 ổ bánh mì cho lực lượng Ông Wayne Frank Chinn cho biết ban đầu ông chỉ định gửi tặng bánh mì cho cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh. Sau đó, ông tìm hiểu mới biết rằng vẫn còn hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang phục vụ tại các khu cách ly khác trên địa bàn thành phố. “Tôi hy vọng từ 50 ổ ban đầu sẽ nhân rộng ra thành 5.000 ổ hoặc nhiều hơn nữa để gửi đến mọi người. Những y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ cũng như người đang thực hiện cách ly ở thành phố. Tôi cũng sẽ liên hệ với các bệnh viện để gửi tặng những phần quà này, tiếp sức tinh thần cho họ. Cả những người đang thực hiện cách ly, tôi cũng sẽ gửi tặng” - ông Wayne Frank Chinn nói. Cha của "người nổi tiếng"

Dòng chia sẻ của Bobby Chinn gây "bão mạng". Ông Wayne Frank Chinn vốn là cha của đầu bếp nổi tiếng Bobby Chinn (người Newzealand). Những ngày ở trong khu cách ly, ông được một du học sinh ở cùng phòng chia sẻ về tấm ảnh các tình nguyện viên tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nằm ngủ ở ngoài trời. Ông gửi tấm hình này cho con trai của mình. Sau đó, Bobby Chinn đã chia sẻ tấm ảnh lên tài khoản Facebook. Anh viết: "Khi tôi nghĩ về người Việt Nam, tôi cúi đầu trước họ với niềm kính trọng tột cùng. Đây là các tình nguyện viên làm việc tại cơ sở nơi cha tôi đang cách ly y tế. Không có giường, họ đang ngủ trên đường và trên vỉa hè… Đó là sự tận tụy". Riêng ông Wayne Frank Chinn, khi nhìn thấy tấm hình này, ông nói rằng bản thân thực sự xúc động và nghĩ đến nhiều điều. “Tôi đã trải nghiệm trực tiếp sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để đảm bảo an toàn xã hội cho người dân của mình ở trong này. Sau đó, tôi nghĩ về bản thân mình. Tôi được mọi người chăm sóc tận tình như thế. Sau khi khỏe mạnh rời khỏi đây, tôi phải làm gì đó để hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam, cho lực lượng ở đây; dù chỉ là chút công sức nhỏ” - ông nói.