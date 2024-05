Xoài sống và xoài chín, loại nào tốt hơn cho sức khỏe? 17/05/2024 15:56

(PLO)- Xoài sống là một kho chứa Vitamin C, trong khi xoài chín rất giàu chất chống oxy hóa. Cả hai loại xoài đều có những lợi ích sức khỏe riêng biệt.

Xoài là một loại trái cây đa năng và có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau.

Lợi ích của xoài

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Xoài chứa hàm lượng đáng kể các chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein, zeaxanthin và các hợp chất phenolic khác nhau. Những chất này góp phần nâng cao khả năng chống oxy hóa và tác dụng tăng cường sức khỏe. Cả hai dạng xoài đều mang lại lợi ích dinh dưỡng riêng biệt, góp phần tăng cường sức khỏe và sức sống tổng thể.

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng cụ thể và tác dụng tiềm tàng đối với sức khỏe có thể khác nhau tùy thuộc vào việc xoài được tiêu thụ ở trạng thái sống hay chín.

Lợi ích của xoài sống

Xoài sống có nhiều vitamin C và có tính axit cao hơn so với xoài chín, điều này làm tăng thêm khả năng tiêu hóa của chúng. Xoài sống giàu chất xơ, rất quan trọng cho sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Chúng cũng chứa hàm lượng vitamin C cao hơn, một chất dinh dưỡng thiết yếu được biết đến với đặc tính tăng cường miễn dịch, tác dụng chống oxy hóa và vai trò trong việc tổng hợp collagen.

Xoài sống có tính axit cao hơn do tính chất chưa chín của chúng. Tính axit này có thể mang lại lợi ích về tiêu hóa, kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa và hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn. Đặc tính chống viêm có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

Công dụng của xoài chín

Xoài chín lại giàu chất chống oxy hóa nhất định, chẳng hạn như beta-carotene, khiến xoài có màu vàng cam đặc trưng. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, hàm lượng carotenoid của chúng, bao gồm beta-carotene, tăng đáng kể. Những carotenoid này là chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và một số loại bệnh khác.

Xoài chín có hàm lượng vitamin A cao hơn, cần thiết để duy trì thị lực khỏe mạnh, chức năng miễn dịch và sức khỏe của da. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là xoài chín có nhiều đường tự nhiên hơn, khiến chúng ngọt hơn và ngon miệng hơn.

Xoài sống và xoài chín cái nào tốt hơn?

Điều này phụ thuộc vào sở thích ăn kiêng của từng cá nhân, mục tiêu sức khỏe và yêu cầu dinh dưỡng. Dưới đây là một số cân nhắc:

Để hỗ trợ miễn dịch: Xoài sống có thể được ưa chuộng hơn do hàm lượng vitamin C cao hơn.

Đối với lượng chất chống oxy hóa: Xoài chín có thể có lợi hơn do hàm lượng chất chống oxy hóa như beta-carotene tăng lên.

Đối với sức khỏe tiêu hóa: Cả xoài sống và xoài chín đều cung cấp chất xơ, nhưng xoài sống có thể cung cấp nhiều hơn một chút về mặt này.

Về hương vị và độ ngon miệng: Xoài chín ngọt hơn và dễ chịu hơn đối với nhiều người, khiến chúng trở thành lựa chọn ưa thích cho các món ăn nhẹ và món tráng miệng.