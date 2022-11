Xử lại 1 trong 4 vụ án Bà Rịa-Vũng Tàu đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ngày 22-11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bảy bị cáo là cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVCoating).

Đây là một trong bốn vụ án được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Bỏ ngoài sổ sách 7 loại vật tư trị giá hơn 48,3 tỉ đồng

Theo cáo trạng mới, từ tháng 4/2014 đến 3/2015, PVCoating thực hiện bọc ống cho dự án NCS2-GĐ1 theo hợp đồng ký ngày 17/4/2014 với Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ (gọi tắt là Ban Đông Nam Bộ). Quá trình thực hiện dự án, do áp dụng kỹ thuật cảm biến nhận diện mối hàn nên dư nhiều vật tư, đặc biệt là hạt nhựa nên với chức vụ là giám đốc, bị cáo Trần Đức Minh đã chỉ đạo cấp dưới, gồm: Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hà Nhung, Bùi Nhật Vinh sửa chữa, điều chỉnh chứng từ, sổ sách kế toán nâng khối lượng vật tư xuất kho sử dụng cho dự án cao hơn thực tế sản xuất; Chỉ đạo chuyển vật tư ra ngoài kho công ty trái quy định.

Thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc, bị cáo Phạm Ngọc Minh đã chỉ đạo các bị cáo Anh, Toàn; Nguyễn Thị Hà Nhung đã chỉ đạo bị cáo Chương và hai người khác; bị cáo Vinh chỉ đạo hai người khác nữa giả mạo các đề nghị xuất kho vật tư, thiết bị và phiếu xuất kho nâng khối lượng vật tư, thiết bị cao hơn thực tế dùng cho sản xuất; đưa số liệu vật tư tồn kho của dự án ra ngoài hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán của PVCoating.

Khi thôi giữ chức vụ giám đốc PVCoating, ngày 17-10-2016, Trần Đức Minh ký biên bản bàn giao vật tư cho ông Lê Quyết Thắng (giám đốc mới) nhưng không bàn giao cho PVCoating 7 loại vật tư trị giá hơn 48,3 tỉ đồng đang cất giữ ở ngoài, không có trong sổ sách, chứng từ kế toán của công ty.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện hành vi phạm tội, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thu giữ toàn bộ số lượng vật tư nêu trên trả lại cho PVCoating...

Bị cáo cho rằng không có ý chiếm đoạt

Ở phần xét hỏi, bị cáo Trần Đức Minh cho rằng mình không có ý chiếm đoạt các vật tư nhập về để thi công dự án.

Theo bị cáo Minh, PV Coating là công ty bọc ống đầu tiên của Việt Nam. Trước đây các dự án đều phải đưa sang nước ngoài để bọc. Dự án NCS 2-GĐ1 cũng là dự án bọc ống lớn đầu tiên với chiều dài 153km.

Do không có đơn giá định mức chuẩn được các cơ quan ban ngành giao nên công ty đã thuê Viện Kinh tế kỹ thuật của Bộ Xây dựng để xây dựng đơn giá định mức lập dự toán cho dự án. Từ đó PVCoating ký hợp đồng với Ban Đông Nam Bộ bọc ống 153km, tổng mức là khoảng 1.047 tỉ đồng, hợp đồng đơn giá cố định.

Ngay sau khi ký hợp đồng, PVCoating đã đặt mua vật tư của một công ty tại UAE. Trong quá trình thi công kỹ sư của PV Coating đã thử nghiệm cải tiến kỹ thuật qua đó tiết kiệm được vật tư. Tuy nhiên theo bị cáo Minh dự trù vật tư đã đặt vẫn phải mua và không biết quá trình triển khai cải tiến có hiệu quả, đảm bảo tiến độ toàn dự án hay không.

Việc đặt mua khối lượng nguyên vật liệu lớn mục tiêu là để đảm bảo tiến độ toàn bộ dự án, bị cáo không có mục đích chiếm đoạt. Biết là dự án sau cải tiến kỹ thuật sử dụng nguồn nguyên vật liệu ít hơn nhưng không thể tạm dừng việc đặt nguyên vật liệu đã làm trước đó do đã ký hợp đồng đặt nhà sản xuất. Đây mới là giai đoạn 1, giai đoạn 2 còn sẽ triển khai và dùng đến nguyên vật liệu đã đặt mua. Nhưng do khi ấy lô hàng về cảng nhiều, kho công ty không đủ chứa nên bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới đưa hàng đi gửi...

Dự kiến phiên toà diễn ra từ 22 đến 29-11.

VKS đọc thiếu mấy trang cáo trạng, luật sư kiến nghị

Theo cáo trạng ngày 10-5-2021 của VKSND Tối cao, bốn bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Trần Đức Minh (61 tuổi, cựu Giám đốc PVCoating); Phạm Ngọc Minh (46 tuổi, cựu Phó giám đốc); Bùi Nhật Vinh (39 tuổi, cựu Trưởng phòng Kinh tế- Kỹ thuật); Nguyễn Thị Hà Nhung (41 tuổi, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế toán).

Ba bị cáo bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Công Chương (54 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Tài Chính- Kế toán); Nguyễn Phước Toàn (40 tuổi, cựu Phó giám đốc Nhà máy bọc ống PVCoating) và Kim Văn Anh (49 tuổi, cựu giám đốc Nhà máy bọc ống).

Trước đó, tháng 8-2018, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố bảy bị cáo trên và chuyển hồ sơ đến TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xét xử. Phiên tòa sơ thẩm tháng 5-2019 đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Minh 16 năm tù, Phạm Ngọc Minh và Nguyễn Thị Hà Nhung mỗi người 11 năm tù, Bùi Nhật Vinh 11 năm tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Nguyễn Công Chương bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo; Kim Văn Anh và Nguyễn Phước Toàn hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do bốn bị cáo kháng cáo, tháng 3-2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra lại…

Tại phiên tòa ngày 22-11, đại diện VKS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khi công bố cáo trạng đã đọc thiếu mấy trang. Điều này đã khiến một số luật sư bảo vệ cho các bị cáo bị truy tố tội tham ô tài sản có ý kiến. Bởi các trang đọc bị thiếu là phần quan trọng của cáo trạng lập luận buộc tội các bị cáo (có khung hình phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).

Vị đại diện VKS sau đó đã xin lỗi và nêu lý do đọc thiếu là do sơ suất trong phần in ấn chuẩn bị cáo trạng tham gia phiên tòa. Tiếp đó, đại diện VKS đã xin phép công bố lại các trang đã đọc thiếu trước đó…