Xung đột Israel-Hamas 20-1: Cựu thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ 'sa lầy' ở Gaza; Ông Biden điện đàm ông Netanyahu về giải pháp 2 nhà nước

Ngày 19-1, xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Theo cập nhật mới nhất của Cơ quan Y tế Dải Gaza, xung đột Israel-Hamas khiến hơn 24.700 người thiệt mạng và hơn 62.100 người bị thương.

Nhiều địa điểm gần các bệnh viện ở Gaza bị tấn công

. Ngày 19-1, hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin Israel ném bom dữ dội tại khu vực xung quanh bệnh viện Nasser tại TP Khan Younis (nam Gaza). Giao tranh cũng xảy ra tại khu vực này, khiến 29 người thiệt mạng.

Khói bốc lên ở TP Khan Younis (nam Gaza) hôm 19-1. Ảnh: AFP

Theo WAFA, bệnh viện Nasser là cơ sở y tế lớn nhất còn hoạt động ở Khan Younis. Bệnh viện này đã bị pháo binh và xe quân sự của Israel “bắn dữ dội”. WAFA cho biết một số tòa nhà dân cư gần bệnh viện đã bị pháo kích.

WAFA đưa tin đội cứu thương và cứu hộ tìm thấy 29 thi thể bên dưới đống đổ nát của những ngôi nhà và trên các đường phố xung quanh bệnh viện.

. Cùng ngày, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cũng cho biết một số người đã bị thương sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel. Các cuộc tấn công này nhằm vào trụ sở của hiệp hội và bệnh viện Al-Amal (gần bệnh viện Nasser).

Trước đó, hôm 17-1, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 7.000 người trú ẩn trong và xung quanh khuôn viên bệnh viện Nasser.

Phía Israel chưa bình luận về vấn đề này.

. Cùng ngày, truyền thông Palestine đưa tin Israel đã không kích gần bệnh viện Al Shifa (bắc Gaza), khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Phía Israel chưa bình luận về vấn đề này.

. Ngày 19-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các thành viên thuộc lữ đoàn Thiết giáp số 7 đã đột kích khu huấn luyện của Hamas ở Khan Younis. Phía Israel cho rằng khu nhà này được sử dụng làm địa điểm huấn luyện và là điểm gặp gỡ của các chỉ huy cấp cao Hamas tại Khan Younis.

Tại đây, lực lượng Israel phát hiện các bản sao xe bọc thép của Israel, một số đường hầm, các bệ phóng rocket và các loại vũ khí khác.

. Ngày 19-1, Lữ đoàn Qassam của Hamas cho biết họ đã dùng súng phóng lựu tấn công một xe quân sự của Israel ở khu vực Zeitoun, TP Gaza (bắc Gaza).

Cựu Thủ tướng Israel cảnh báo nguy cơ “sa lầy trong vũng lầy Gaza”

Trong một bài viết đăng trên tờ Haaretz hôm 18-1, ông Ehud Barak – cựu Thủ tướng Israel đã kêu gọi Israel tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Ông Barak cũng cảnh báo rằng chiến lược hiện tại của chính quyền Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu có nguy cơ khiến Mỹ dừng ủng hộ Israel và khiến Israel “sa lầy trong vũng lầy Gaza”.

“Lực lượng Phòng vệ Israel không thể tối ưu hóa khả năng chiến thắng khi không có mục tiêu chính trị xác định. Nếu không có mục tiêu thực tế, chúng ta sẽ sa lầy vào vũng lầy Gaza, chiến đấu đồng thời ở Lebanon và Bờ Tây (Palestine), làm xói mòn sự hậu thuẫn của Mỹ, gây nguy hiểm cho Hiệp định Abraham cũng như các thỏa thuận hòa bình với Ai Cập và với Jordan” – ông Barak viết.

Ông Barak cũng ủng hộ Israel tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai, “hướng tới giải pháp hai nhà nước”.

Ông Biden điện đàm với ông Netanyahu

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu, theo đài CNN.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Israel vào tháng 10-2023. Ảnh: AP

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc điện đàm, ông Biden đã truyền đạt “tầm nhìn của ông về một nền hòa bình, an ninh lâu dài hơn cho Israel, hội nhập hoàn toàn trong khu vực và giải pháp hai nhà nước với sự đảm bảo an ninh cho Israel”.

Theo ông Kirby, ông Biden cũng “nhắc lại niềm tin mạnh mẽ của mình về khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước"

"Tất nhiên, Tổng thống Biden hiểu rằng chúng ta sẽ không đạt được điều đó trong 'một sớm một chiều' và ông cũng hiểu rằng có một cuộc xung đột đang diễn ra” - ông Kirby cho hay.

Trong cuộc điện đàm, ông Biden cũng hoan nghênh quyết định của chính phủ Israel về việc cho phép nhập khẩu các lô hàng bột mì lớn vào Gaza, thông qua qua cảng Ashdod của Israel. Ông Kirby cho hay các bên “đang làm việc để tìm ra các phương án nhằm chuyển viện trợ hàng hải tới Gaza một cách trực tiếp hơn”.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về tình hình chiến sự tại Gaza và vấn đề con tin.

Israel không kích loạt mục tiêu của Hezbollah

. Ngày 19-1, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã không kích một loạt mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở Ramyah (Lebanon), theo tờ The Times of Israel.

Ngoài ra, lực lượng Israel đã không kích và pháo kích bằng xe tăng nhằm vào các vị trí quan sát của Hezbollah và các cơ sở hạ tầng khác ở Houla và Kafr Kila (Lebanon).

Hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) cũng đã đánh chặn một UAV bay từ Lebanon vào lãnh thổ Israel.

. Ngày 19-1, ông Naim Qassem – thành viên cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah cảnh báo Israel sẽ bị đáp trả mạnh mẽ nếu nước này mở rộng xung đột dọc biên giới Israel-Lebanon.

“Nếu Israel quyết định mở rộng xung đột, họ sẽ nhận được một cái tát thực sự vào mặt” – ông Qassem nói.

Ông cũng cho biết sự ổn định ở biên giới Israel-Lebanon phụ thuộc vào việc “chấm dứt hành vi gây hấn ở Gaza”.

WHO cảnh báo bệnh viêm gan A và vàng da ở Gaza

Ngày 19-1, viết trên X (tên gọi mới của Twitter), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các nhân viên y tế tại Gaza đã ghi nhận ít nhất 24 trường hợp mắc bệnh viêm gan A và hàng nghìn trường hợp vàng da. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là thiếu nước sạch.

Trẻ em tại một điểm trú ẩn ở TP Khan Younis. Ảnh: AP

“Điều kiện sống vô nhân đạo – hầu như không có nước uống, nhà vệ sinh sạch sẽ – sẽ khiến bệnh viêm gan A lây lan rộng hơn. Khả năng chẩn đoán bệnh tại Gaza vẫn còn rất hạn chế và không có phòng thí nghiệm hoạt động. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tăng cường khả năng viện trợ y tế một cách an toàn và bảo vệ sức khỏe người dân” – ông Ghebreyesus viết.

KHOA ĐIỀM