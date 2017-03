Chạy xe lạng lách còn đánh chết người

Đêm 24-9, Võ Bá Duy (ngụ TP Cần Thơ) cùng hai người bạn đi vào trong hẻm 93 (phường An Thới) thì gặp Nguyễn Văn Chiến, Phan Thành Long, Nguyễn Văn Thuận (cùng 19 tuổi) chạy xe máy lạng lách vượt qua mặt nên bị nhóm Duy chửi với theo. Nghe vậy, Long dừng xe, tiến tới hỏi nhóm Duy: “Bọn mày làm gì chửi tao?”. Khi bị nhóm Duy thách thức, Long liền lao đến tấn công khiến nhóm Duy bỏ chạy. Duy chậm chân bị Long đuổi kịp tát vào mặt và Thuận dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu khiến Duy gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng 25-9 do chấn thương sọ não nặng. Qua truy xét, Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ Long, Thuận và Chiến.





Từ trái qua: Long, Thuận và Chiến đang bị cơ quan công an tạm giữ. Ảnh: THIÊN SƠN

l Công an TP Cần Thơ cũng đang tạm giữ hai nghi can liên quan đến một vụ ẩu đả dẫn đến chết người là Hoài, Khánh (cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ. Nạn nhân là Vinh, ngụ xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24-9, Vinh cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán thì Hoài và Khánh đi vào. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi vào trong quán Hoài nhìn thấy Vinh liền cầm nón bảo hiểm lao vào đánh Vinh. Mọi người thấy vậy can ngăn, Hoài, Khánh ra khỏi quán bỏ đi. Nhóm Vinh cũng kêu tính tiền rồi ra về nhưng giữa đường bị Hoài, Khánh chặn lại để tiếp tục gây sự. Hai bên lao vào đánh nhau. Vinh bị Hoài dùng kéo đâm gục tại chỗ và tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.

GIA TUỆ - THIÊN SƠN