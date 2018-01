Kẻ sát nhân lẩn trốn ở vùng rừng giáp ranh

Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa bắt giữ Phùng Nguyễn Trọng Thụy (tự Tí, 38 tuổi, phường Tân Quý, quận Tân Phú) khi người này đang lẫn trốn tại một xã vùng xa thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.



Nghi can bị bắt giữ ở địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Nai

Thụy là nghi can trong vụ án giết người tại một quán cà phê trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM) vào buổi chiều tối cuối năm 2017.



Đâm chết người chiều cuối năm

Như pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 29-12-2017, Thụy điện thoại hẹn anh Lê Ngọc Đảnh (49 tuổi, ngụ phường 8, quận 11) đến một quán cà phê nằm trong hẻm số 338 đường Âu Cơ (quận Tân Bình) để ngồi nói chuyện về việc nợ nần.

Trong lúc cả hai trò chuyện, Thụy lớn tiếng chửi mắng, dùng tay đánh anh Đ. Khi anh này chạy ra khỏi quán thì bị đuổi theo.

Thụy rút dao con dao nhọn thủ sẵn trong ba lô tấn công vào vùng cổ nạn nhân. Bị đâm trúng, nạn nhân ôm vết thương lảo đảo. Riêng Thụy sau khi gây án vung dao để đe dọa người xung quanh rồi nhanh chóng lên xe máy chạy khỏi hiện trường.

Anh Đ. Sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Vụ việc khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Những người dân khu vực cho biết vụ việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

Nhận được thông tin, Công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, xác minh danh tính nạn nhân và khoang vùng đối tượng. Thụy được xác định là nghi can nhưng đã bỏ trốn không tăm tích.



Nghi can Thụy tại công an

Ông Phan Minh L. (49 tuổi, chủ quán cà phê) bàng hoàng cho biết: “Lúc đó hai vị khách khá to tiếng. Người trẻ hơn (tức Thụy-PV) hung hăng chửi bới và dùng tay đánh người còn lại dù lớn tuổi hơn mình. Sau đó, cả hai đuổi đánh nhau ra khỏi quán” – người này nói.



Hành trình trốn chạy

Theo một cán bộ điều tra, Thụy là một kẻ có “máu mặt” từng nhiều lần vào tù ra khám. “Người này tắt hết điện thoại để tránh bị phát hiện. Qua công tác rà soát những mối quan hệ của hung thủ. Sau khoảng 24 giờ lần theo dấu vết, chúng tôi đã xác định được Thụy đang lẩn trốn về một xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” – người này nói.

Tuy nhiên đây là một xã giáp ranh giữa ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu, có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi. Một tổ trinh sát nhận lệnh tức tốc lên đường. Đến 8 giờ sáng ngày 1-1, vừa mới tỉnh giấc Thụy đã bị cảnh sát ập đến khống chế.

Truy xét nhanh, hung thủ khai sau khi gây án, biết nạn nhân khó qua khỏi nên đã lập kế hoạch trốn chạy. Sau khi vay nóng được ít tiền làm lộ phí, Thụy chạy xe một mạch từ Chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức hướng về vùng đồi núi giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu

Để tránh bị phát hiện, Thụy chạy vòng vèo và không đi thẳng quốc lộ mà qua quận 9 sang phà Cát Lái để qua tỉnh Đồng Nai . Khi chuẩn bị lên phà, Thụy dừng lại chất củi đốt bộ quần áo dính máu để tránh bị chú ý. “Người này rất cẩn thận, lúc nào cũng đeo kính, nón kết và bịt khẩu trang để tránh bị phát hiện” – một cán bộ điều tra cho hay.

Khi đang trên phà, tranh thủ lúc không ai chú ý, con dao gây án được Thụy vứt thẳng xuống sông.

Gây án vì món nợ 10 triệu đồng Tại cơ quan điều tra, Thụy khai trước đây có cùng anh Đ. Tham gia đánh bài ăn tiền ở một tụ điểm vùng ven TP. Sau đó, do anh Đ. Thua sạch nên có vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền 10 triệu này cũng nhanh chóng hết nên anh Đ. chưa thể trả ngay và hẹn hôm sau thanh toán nợ nần. Theo Thụy, những ngày sau đó dù đã gọi điện nhiều lần để đòi tiền nhưng nhưng anh Đ. Hẹn hết lần này đến lần khác. Đến chiều tối ngày 29-12, vì cuối năm nên Thụy điện thoại yêu cầu gặp để đòi hết số nợ. Riêng việc rút dao đâm chết người Thụy khai do tức giận vì không đòi được nợ kèm với việc cũng bị anh Đ. đánh trả nên gây án.