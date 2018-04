Nhóm cướp giật nghiện game bắn cá sa lưới đặc nhiệm

Ngày 24-4, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát đội đã bàn giao Trần Nguyễn Thanh Hoàng (tự Hiền em, 27 tuổi), Nguyễn Văn Có (26 tuổi) và Nguyễn Thành Long (tự Long Đuối) cho công an quận 10 để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Một số hình ảnh phương tiện, tang vật cướp giật.

Chuyên án bước đầu thành công sau 4 tháng trinh sát đằng đẵng đeo bám.

Giật đổ xe người đi đường, đua cùng đặc nhiệm

Khoảng giữa tháng 12-2017, hàng loạt vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn quận 10, quận 3 khiến người dân bất an. Nhóm nghi can khá trẻ, thường chạy xe phân khối lớn, hành động chớp nhoáng, mau lẹ, nhiều người đi đường không kịp phản ứng. Đội Hình sự đặc nhiệm (Công an TP.HCM) sau khi nhận thông tin đã âm thầm vào cuộc.

Trinh sát dò tìm những hình ảnh hiếm hoi từ camera khắp các tuyến đường, chắt lọc từ những manh mối nhỏ nhất. Qua trinh sát ngoại tuyến và các nguồn tin, chân dung của nhóm thanh niên này dần được phác họa. Chuyên án mang bí số 318G chính thức được lập, Công an TP.HCM chỉ đạo phải khẩn cấp triệt phá băng nhóm này, không để chúng tiếp tục lộng hành.

“Nhà nhóm đối tượng này ở khu vực gần đó, người lạ vào là biết ngay. Chúng hoạt động không có quy luật, hết tiền là ra đường đi cướp giật. Tuyến đường chúng hoạt động nhiều hẻm nhỏ, nhiều lối ra, giật xong là chui tọt vào hẻm, không nhanh tay lẹ mắt là mất dấu ngay. Xe của chúng là xe phân khối lớn, đôn dên xoáy nòng...”, trinh sát nhớ lại.

Tối 9-4, trinh sát báo Hoàng điều khiến xe máy đến tiệm game bắn cá đón Có, khả năng đi ăn hàng. Nhận định thời cơ đã chín muồi, tổ công tác đặc nhiệm lập kế hoạch thu lưới.

Đúng như dự đoán, gần 1 tiếng chạy xe lòng vòng, đến đường Hòa Hảo (Phường 4, quận 10) phát hiện một cô gái, hai thanh niên lập tức ra tay. Hoàng lái xe áp sát để Có giật phăng chiếc điện thoại của nạn nhân, tẩu thoát về đường Ngô Gia Tự.



Trần Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Có và Nguyễn Thành Long tại cơ quan điều tra.

Ngay khi hai thanh niên vừa hành động, tổ tuần tra lập tức truy đuổi. Biết đã bị lộ, Hoàng tăng ga lạng lách đánh võng. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, lo sợ bị bắt, hai thanh niên trẻ liên tục ép xe, giật tay, giật xe người đi đường loạng choạng hòng tạo vật cản khiến trinh sát té ngã, chùn bước. “Anh em không sợ té, chỉ sợ đụng trúng người đi đường thôi”, trinh sát nhớ lại.

Hoàng bị tóm gọn, Có bỏ xe chạy lấy người, chui tọt vào hẻm nhỏ. Võ sư của đội đặc nhiệm chạy gần 1 cây số mới tóm được thanh niên này. “Cũng nghĩ bụng, nghiện sao khỏe dữ. Nhưng đập đá rồi, có khi thức liên tục đến 3, 4 ngày, chạy vậy là bình thường”, anh trinh sát cười.

Hoàng và Có từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản.

21 thanh niên phê ma túy trong tiệm game bắn cá

Nguyễn Thành Long (tự Long Đuối) bị bắt khi đang tụ tập chơi game bắn cá trên đường Lý Thái Tổ (Quận 3).

Cụ thể, vào đêm 9-4, qua nguồn tin bí mật, trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Công an quận 3 ập vào tiệm game bắn cá trên đường Lý Thái Tổ, phát hiện 21 thanh niên nghi sử dụng ma túy.



Ma túy thu giữ tại tiệm game bắn cá.

Cuộc tập kích bất ngờ khiến những người này không kịp trở tay. Tại hiện trường, công an thu giữ 44 gói nylon chứa tinh thể không màu nghi ma túy, 19 xe máy và bốn máy bắn cá.

Thời điểm bị bắt, truy vấn nhanh, các thanh niên chơi game tại đây liên tục phủ nhận số ma túy nói trên với những khẳng định “không biết”, “không thấy”… Tổ công tác đã đưa họ cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường 1 (quận 3) làm việc.

Kết quả giám định tang vật có trọng lượng gần 12g là ma túy. Công an quận 3 đã lập hồ sơ 11 người đưa đi cai nghiện bắt buộc vào Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2, xử phạt hành chính sáu thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Rất nhiều thanh niên trong nhóm người này từng có tiền án tiền sự liên quan đến cướp giật tài sản, trộm cắp,…

Tổ tuần tra đã bàn giao Nguyễn Thành Long cho Công an quận 10 tiếp tục truy xét vụ việc cướp giật vào ngày 30-12-2017.

Ngoài vụ bắt quả tang và tư liệu, tại cơ quan điều tra nhóm người này khai nhận đã thực hiện rất nhiều vụ cướp giật trên địa bàn trước đó. Tuy nhiên hiện tại một số vụ chưa có nạn nhân tới trình báo.

“Bị trộm cắp, cướp giật, cô bác bà con nên tới cơ quan công an gần nhất trình báo ngay. Đây cũng là cơ sở để sau này khi thu hồi được tài sản, cơ quan chức năng liên hệ trả lại cho bà con. Có bị hại tới trình báo là một trong những cơ sở quan trọng để chúng tôi củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những đối tượng này, đúng theo thủ tục tố tụng, quy định của pháp luật”, một trinh sát chia sẻ.