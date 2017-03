Học sinh ‘xử’ nhau bằng ‘bom xăng’

Mới đây, chị H. (ngụ đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM: Chị đang ngồi may đồ trong nhà, bỗng dưng bị dính hai quả “bom xăng” gây cháy đồ đạc và bỏng cả cánh tay.

Truy đuổi, ném “bom” lạc vào nhà

Theo lời chị H. kể, khoảng 19 giờ ngày 17-7, chị đang ngồi trong nhà may hàng gia công thì đối diện bên kia đường có khoảng hơn 10 thanh, thiếu niên tụ tập trước cổng Trường THCS Trần Quang Khải. Chỉ ít phút sau, nhóm này bỏ chạy rầm rầm, bỗng có hai thiếu niên chạy ào vào nhà chị H. để trốn sự truy đuổi của hàng chục “sát thủ nhí” đi trên hơn 10 xe máy, tay lăm lăm cầm dao, mã tấu.

Thấy vậy, chị H. hoảng hốt, vội vàng đóng cửa lại thì bất ngờ nghe một tiếng “bùm”, cửa kính vỡ và tay trái chị H. cảm thấy nóng rát, cùng lúc đống hàng may mặc bén lửa bốc cháy. Chưa kịp định thần, chị H. đã nghe tiếng “bùm” thứ hai, lúc này cánh cửa bên còn lại cũng bị vỡ, khói lửa bốc lên. Ngay sau đó bà con hàng xóm cùng chồng chị H. nghe tin chạy về dập lửa, đưa chị H. đến bệnh viện cấp cứu.

Từ vụ hai nhóm HS va chạm, chị H. bị bỏng nặng cánh tay trái, cửa nhà cùng một số đồ đạc bị cháy xém. Ảnh: TK

Sau khi ném hai quả “bom xăng” vào nhà chị H., nhóm thanh, thiếu niên nhảy lên xe máy bỏ chạy ra hướng đường Diệp Minh Châu. Một người dân chứng kiến sự việc kể lại: “Lúc đó tôi với mấy bà cùng xóm đang đi bộ tập thể dục, thấy một đoàn xe phóng qua, mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi bên đường ào dậy. Trong đám đông ngồi trên xe có một người giơ lên vật gì giống như khẩu súng ngắn bắn “bốp, bốp”. Chúng tôi sợ quá nấp vào bụi cây bên đường, tụi nó rút kiếm, dao ra, ai đi đường cũng dạt vào hết”.

Cùng cảm nghĩ, nhiều người dân trên đường Nguyễn Thế Truyện bức xúc: “Thấy toàn mấy đứa nhóc nhóc không ai ngờ lại táo tợn vậy”.

Hẹn đánh nhau trên Facebook

Tại bệnh viện, chị H. được các bác sĩ xác định bị bỏng 20% diện tích cơ thể, vết bỏng nặng nhất ở cánh tay, nhiều ngày sau vẫn không thể làm việc lại được. Sau khi xảy ra sự việc, có hai phụ huynh đến nhà gặp chị H. cho biết là phụ huynh của hai em học sinh (HS) lớp 9 đang nghỉ hè có tham gia hỗn chiến đang bị Công an quận Tân Phú triệu tập phục vụ điều tra. Hai người này nhờ chị H. làm đơn bãi nại cho con họ và sẵn sàng chi bồi thường thuốc men nhưng chị H. không đồng ý.

Hai phụ huynh cho biết nguyên do xuất phát từ việc hai nhóm HS có mâu thuẫn nhau trên Facebook rồi hẹn đánh nhau. Lúc chạm trán, xô xát, ném “bom xăng” đi lạc vào nhà chị H. Trong lúc xô xát, có một em HS bị đâm trọng thương phải đi cấp cứu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, xác nhận vụ việc xảy ra là do hai nhóm HS mâu thuẫn rồi rủ thêm bạn bè bên ngoài chia làm hai phe đi đánh nhau. Theo ông Long, hiện công an quận đã mời năm nghi can (đều dưới 15 tuổi) đến làm việc, tuy nhiên những nghi can chính ném “bom xăng” vào nhà chị H. thì hiện công an vẫn đang truy tìm. Ngoài ra, ông Long cho biết về việc người dân trình báo có thấy nhóm HS sử dụng súng tự chế thì công an đã điều tra và nhận định là không có súng.

“Hành vi của những em này là nguy hiểm, chúng tôi sẽ điều tra, làm quyết liệt để xử lý và phòng ngừa số trẻ em, HS trong mùa hè phát sinh mâu thuẫn rồi rủ rê trên mạng dẫn đến đánh nhau” - ông Long nhấn mạnh.

TUYẾT KHUÊ