Truy tìm người liên quan vụ án lừa đảo ở Long An

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, do Trần Thị Út Hiền (sinh năm 1975, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cùng đồng phạm thực hiện.