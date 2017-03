Vụ trộm siêu thị: Lấy lời khai bảo vệ, truy tìm nhóm trộm

Đồng thời, tiếp tục lấy lời khai của nhiều nhân chứng, bộ phận an ninh của Siêu thị Maximark Cộng Hòa để điều tra vụ trộm xảy ra tại siêu thị này vào rạng sáng 15-10 (Pháp Luật TP.HCM ngày 16-10).

Theo khai báo ban đầu, quầy hàng vàng bạc SJC Minh Khai bị mất trộm nhiều nhất. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc SJC Minh Khai, thừa nhận cửa hàng bị mất nữ trang, vàng và một số tiền trong két sắt nhưng không cho biết giá trị cụ thể.

Ông Ngô Văn Dũng, nhân viên quản lý an ninh của Siêu thị Maximark Cộng Hòa xác nhận đêm và rạng sáng 15-10 có sáu người trực bảo vệ an ninh trật tự cho toàn siêu thị. Ngoài ra thời điểm này còn có ba nhân viên trực kỹ thuật của siêu thị làm việc. Thông thường, cuối ngày khi khách về hết thì nhân viên bảo vệ nội bộ đi dán niêm phong các cửa ra vào và luôn có một nhân viên khác theo giám sát. Còn các phòng giao dịch ngân hàng ban ngày đều bố trí bảo vệ nhưng về đêm thì giao lại cho bảo vệ siêu thị. Do siêu thị có bốn cửa chính, nhiều cửa phụ hướng ra mặt đường nên tổ an ninh thường xuyên bố trí bảo vệ tuần tra bốn tuyến đường xung quanh siêu thị.

Một cán bộ điều tra cho biết công an đã mời số nhân viên bảo vệ siêu thị đến làm việc. Qua khám nghiệm nhận thấy các cửa ra vào không bị đập phá. Tuy nhiên, một cửa cuốn của quầy hàng show room gỗ có dấu hiệu bị cạy phá, đột nhập. Hiện trường cho thấy nhóm trộm có thể đã sử dụng nguồn điện, các vật dụng trong siêu thị để cắt, phá tủ sắt, quầy hàng. Nhóm trộm đã điều nghiên rất kỹ khu vực và ra tay rất chuyên nghiệp. Ước tính ban đầu tài sản bị trộm lên đến hàng tỉ đồng.

ÁI NHÂN