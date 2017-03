Những điều con trai nên "giữ cho riêng mình"

“Cô bạn của ấy xinh thế?”



Có thể con gái tối ngày ca ngợi về những cô bạn thân xinh xắn và sành điệu ra sao, tài giỏi thế nào. Nhưng việc con gái nghĩ thế khác hoàn toàn với việc con trai... cũng nghĩ thế.

Và nếu đúng là con trai thấy nhỏ X, bạn của con gái, tuyệt thế nào đi nữa, thì hãy giữ lại trong lòng mình, không cần phải tâm sự với con gái về một cô nàng tốt đẹp nào khác ngoài... con gái đâu. Vì dù là bạn thân, nhưng chắc chắn con gái vẫn sẽ cảm thấy bận lòng, lăn tăn suy nghĩ đấy!



Những "bí mật đàn ông"



Con gái luôn muốn con trai sống thật là mình, luôn muốn con trai cảm thấy thoải mái và có thể chia sẻ với con gái nhiều thứ như lúc "buôn" với hội bạn thân. Nhưng tình yêu cần những bí mật để đảm bảo sự lãng mạn, và chắc chắn kiểu gì thì con gái cũng không phải là thằng chiến hữu của con trai.



Vậy thì những tin tức thuộc thể loại như hôm qua con trai đã... ợ hơi to đến thế nào, đôi vớ này một tuần nay con trai đã không thay vì vẫn còn thấy... xài được, hay gần đây tự nhiên lại hay mọc thêm mụn ở những chỗ "nhạy cảm"... Xin thưa là con gái chẳng” mặn mà” với những điều như thế đâu nha!







Có những điều con trai hãy "giữ cho riêng anh biết" nhé! (Ảnh minh họa)

Gia đình, bạn bè không thích con gái

Người cũ của con trai

Chuyện về hội chiến hữu

“Anh làm thế là nhờ...”

Theo DT/ TTVN

