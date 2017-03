Cấp lại chứng minh nhân dân bị mất

Vậy tôi có thể làm lại CMND tại nơi tạm trú hay không?

Trần Cao Trí (trancaotri61@yahoo.com.vn)

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM trả lời: Thẩm quyền cấp CMND thuộc về cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Theo các điều 5, 6 Nghị định 05 ngày 3-2-1999 của Chính phủ, trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại CMND như sau: Đơn trình bày rõ lý do xin cấp lại có xác nhận của công an cấp phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; xuất trình hộ khẩu thường trú; chụp ảnh; in vân tay; khai tờ khai xin cấp CMND. Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục trên, cơ quan công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm nhất, tối đa không quá 15 ngày (ở thành phố, thị xã) và 30 ngày (ở địa bàn khác).

Như vậy, ông phải về nơi có hộ khẩu thường trú để xin cấp lại CMND.

2. Thời gian tính trợ cấp thôi việc

Tôi có sáu năm là cán bộ công chức nhà nước. Trong thời gian làm việc tôi được cơ quan cử đi đào tạo 18 tháng. Nay tôi xin thôi việc thì thời gian tôi đi đào tạo nói trên có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

phucuong012077@yahoo.com

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU trả lời: Theo điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 46 ngày 27-4-2010 (có hiệu lực ngày 1-7-2010) thì thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc phục viên bao gồm thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian làm việc nêu trên nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới ba tháng thì không tính; từ đủ ba tháng đến đủ sáu tháng thì được tính bằng nửa năm làm việc; từ trên sáu tháng đến 12 tháng thì được tính bằng một năm làm việc.

Do đó, thời gian ông được cơ quan đưa đi đào tạo 18 tháng sẽ được tính hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định trên.

Đ.LIÊN - K.PHỤNG ghi