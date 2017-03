Giao lưu trực tuyến: Cấp giấy chứng nhận cho nhà chung cư

Em toi truoc day co lam hop dong chuyen nhuong can ho chung cu cho 1 nguoi nhung nguoi nay chua sang ten va di dau khong ro den nay hon 7 nam . gcn em toi van dung ten chu quyen va khong may gcn bi mat. Xin hoi khi xin cap lai gcn thi em toi lam thu tuc cap lai hay nguoi nhan chuyen nhuong ? Neu em toi khong thong tin la da co hop dong chuyen nhuong voi co quan quan ly nha nuoc duoc khong ?

Huynh tri dung , 56t , quan 2 tphcm