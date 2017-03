Thông tin từ bạn đọc

Do tuyến đường này có nhiều xe cộ tham gia lưu thông (trong đó có nhiều xe tải) nên việc chặn xe như thế vừa gây cản trở giao thông, vừa không đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng người khác” - bạn đọc tên Toàn, số điện thoại 090595… báo tin.

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình (quận Thủ Đức) xác nhận có tình trạng trên. UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an phường thường xuyên đi kiểm tra, đẩy đuổi. Có 14 đối tượng buôn bán tại khu vực này đã được phường mời đến nhắc nhở, đồng thời buộc phải ký cam kết không được bán hàng rong nữa. Tới đây, phường sẽ tiếp tục yêu cầu các đối tượng đó chấm dứt ngay hành vi sai trái trên. ÁNH TUYẾT

Không được xác nhận đơn cớ mất. Ông Ciro Gargiulo (người Ý) ngụ G2-6, Hưng Vượng 2, phường Tân Phong, quận 7 (TP.HCM), phản ánh: “Ngày 2-7, tôi bị tai nạn giao thông gần chợ Bến Thành và đã bị mất giấy phép lái xe. Tôi được người dân đưa vào bệnh viện điều trị và đang nằm dưỡng bệnh trong một tháng. Vợ tôi có liên hệ với Công an phường Bến Thành để xin xác nhận đơn cớ mất nhằm giúp tôi bổ sung hồ sơ xin cấp lại giấy phép lái xe. Thế nhưng cán bộ công an phường không chịu xác nhận với lý do phải chờ khi nào tôi bình phục”.

Theo Công an phường Bến Thành, ông Ciro Gargiulo phải trực tiếp đến công an làm thủ tục xác nhận. Trường hợp không thể đi được thì ông phải có giấy ủy quyền cho người thân (được UBND phường nơi ông cư trú xác nhận) đi làm thủ tục. Bên cạnh đó, ông phải làm đơn tường trình toàn bộ sự việc để công an phường có cơ sở xác nhận. KIỀU PHÚ

Trời không mưa vẫn bị ngập. Bạn đọc tên Lý, số điện thoại 012683… phản ánh đoạn đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6 (gần chợ Phú Lâm) hơn hai tháng nay bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù trời không mưa nhưng đường vẫn bị ngập nước. Nước thải do các tiểu thương trong chợ xả ra bị ứ đọng tại đây lâu ngày làm bốc lên mùi hôi thối, gây ô nhiễm trong khu vực (ảnh).

Đại diện UBND phường 14 (quận 6) cho biết dự án cấp thoát nước của hệ thống kênh Tân Hóa, Lò Gốm đang được một đơn vị nước ngoài thi công ở đoạn đường trên. UBND phường cũng đã biết các sự cố phát sinh. Chiều 20-7, phường sẽ kết hợp với Thanh tra giao thông TP xuống kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục việc ngập nước, nhanh chóng tái lập mặt bằng bị xuống cấp do quá trình thi công gây ra. NGUYỄN HIỀN