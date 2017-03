Tuyệt đối không làm điều này khi nghi con bị xâm hại

TAND Tối cao trong một báo cáo thống kê về “Các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái”, phần nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các loại vụ án này đã chỉ rõ: Có nhiều vụ xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em nhưng không đủ cơ sở để đưa người phạm tội ra trước pháp luật. Nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, khi gia đình biết đã lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn; không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng nên vô hình trung đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa hết dấu vết. Có trường hợp sau khi bị xâm hại một thời gian dài, người bị hại mới tố cáo hành vi của người phạm tội do sợ danh dự, nhân phẩm của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng. Do đó việc thu thập chứng cứ đầy đủ, chính xác gặp nhiều khó khăn (vùng kín bị hóa sẹo, không thu được tinh dịch…) nên rất khó để xác định người bị hại có bị hiếp dâm hay không và ai là người thực hiện hành vi. Do đó việc điều tra, truy tố cũng như xét xử của tòa án đối với các trường hợp này rất khó khăn. Do đó trong các vụ án xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình cần khai báo nhanh chóng, thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng… để vụ án sớm được làm sáng tỏ. L.THANH