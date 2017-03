CSGT TP.HCM nói gì về việc thu hồi xe máy “quá đát”?

Liên quan đến đề xuất thu hồi 2,5 triệu xe máy “quá đát” tại TP Hà Nội của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cũng đã có ý kiến về vấn đề này.

Theo PC67, hiện nay trong các văn bản pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ chưa có quy định về niên hạn sử dụng đối với xe mô tô, xe máy; vì vậy cũng chưa có các quy định có liên quan đến việc thu hồi hoặc tiêu hủy đối với các loại xe mô tô, xe máy quá niên hạn sử dụng.



Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM sẽ có đề xuất việc ban hành các văn bản quy định về xe quá đát. Ảnh: LÊ THOA

PC67 khẳng định: “Xe máy sau thời gian dài sử dụng sẽ xuống cấp, không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, rất nguy hiểm khi tham gia giao thông”.

Do đó, PC67 thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với xe máy không đảm bảo các yếu tố an toàn kỹ thuật như xe không đèn, không còi, không gương chiếu hậu, không có biển số. Trong thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý kiên quyết đối tượng này nhằm duy trì bảo đảm tình hình TTATGT trên địa bàn TP.



“Việc thu hồi xe mô tô, xe máy hết niên hạn sử dụng là cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến yếu tố an toàn kỹ thuật của xe” - lãnh đạo PC67 khẳng định.

Theo đó, thời gian tới, Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM sẽ đề xuất các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu, ban hành các quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề niên hạn sử dụng đối với xe máy nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do xe mô tô, xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật sau thời gian dài sử dụng.