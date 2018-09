Kiến nghị thu hồi quyền thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Bộ GTVT vừa có báo cáo Thủ tướng các vướng mắc hợp đồng bán quyền thu phí trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương giữa Tổng Công ty Đầu tư và phát triển và Quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Công ty Cửu Long) với Công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh (Công ty Yên Khánh).

Trong đó có nội dung cho rằng Tổng Công ty Cửu Long đã nhiều lần yêu cầu Công ty Yên Khánh thanh toán tiền phạt do chậm thanh toán (hơn 264,7 tỉ đồng) để nộp vào ngân sách nhà nước nhưng Công ty Yên Khánh vẫn không thanh toán.

Theo đó, Tổng Công ty Cửu Long đã và đang dự kiến áp dụng một số biện pháp đối với Công ty Yên Khánh như tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thu hồi quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương từ ngày 1-9-2018 đến ngày 31-12-2018.

Bộ GTVT cho rằng, do số tiền phạt chậm thanh toán mà Công ty Yên Khánh phải thanh toán cho Tổng Công ty Cửu Long để nộp vào ngân sách quá lớn, trong khi Công ty Yên Khánh không có tài sản gì để bảo đảm việc thanh toán số tiền này, ngoại trừ thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng và nguồn thu trực tiếp từ việc thu phí trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Theo đó, Bộ GTVT đánh giá khả năng rủi ro không thu hồi đủ số tiền phạt trên là rất lớn và có nguy cơ dẫn đến thất thoát. Từ đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng các nội dung như sau:

Có ý kiến với TAND tối cao yêu cầu TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xem xét rút lại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp thạm thời (ngày 21-8-2018) do quyết định này sẽ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến quyền lợi nhà nước tại hợp đồng này và có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước do Công ty Yên Khánh không thực hiện đúng quy định của hợp đồng.

Cho phép Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Cửu Long tiếp tục áp dụng các biện pháp để thu hồi số tiền bảo lãnh hợp đồng. Cụ thể, Tổng Công ty Cửu Long tịch thu toàn bộ hơn 100 tỉ đồng của thư bảo lãnh do ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Đô cấp để nộp phạt thay cho Công ty Yên Khánh vào ngân sách theo quy định.

Đồng thời, Tổng Công ty Cửu Long thu hồi quyền thu phí trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương từ ngày 1-9-2018 đến ngày 31-12-2018 theo quy định.

Liên quan, đến vụ việc này, Công ty Yên Khánh đã khởi kiện Tổng Công ty Cửu Long tại TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) với các nội dung: Hoàn trả số thuế VAT và đền bù thiệt hại do ITS và khoản tiền lãi phát sinh với tổng kinh phí hơn 86,5 tỷ đồng. Cùng đó, Tổng Công ty Cửu Long không được có hành vi can thiệp vào hoạt động thu phí của Công ty Yên Khánh trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Tổng Công ty Cửu Long chấm dứt hành vi yêu cầu ngân hàng BIDV thanh toán khoản tiền bảo lãnh hợp đồng.

Đồng thời Công ty Yên Khánh cũng yêu cầu TAND quận Bình Thạnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với Tổng Công ty Cửu Long như: Buộc Tổng Công ty chấm dứt hành vi can thiệp vào hoạt động thu phí của Yên Khánh. Chấm dứt hành vi yêu cầu BIDV, chi nhánh Thành Đô thanh toán tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá hơn 100 tỉ đồng.