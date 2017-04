Nhiều đơn vị xây dựng còn lơ mơ khi soạn hợp đồng

Doanh nghiệp không sợ lộ thông tin Tại hội thảo, một nhà thầu thắc mắc: Tòa án giải quyết kéo dài nhưng đa số tranh chấp của các doanh nghiệp xây dựng vẫn đang được tòa án giải quyết, nguyên nhân do đâu? Nhờ trọng tài thì có ưu điểm nào hơn tòa? Ông Vũ Xuân Phong, Phó Chủ tịch VIAC, cho hay chọn đơn vị nào giải quyết là do quyền của các bên. Ưu điểm của phương thức chọn trọng tài là quyền tự chủ của doanh nghiệp phát huy tối đa như có quyền lựa chọn trọng tài viên, ngôn ngữ, địa điểm. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm trừ khi có yếu tố cho rằng phán quyết của trọng tài là không hợp pháp thì có quyền yêu cầu tòa án hủy. Ngoài ra, việc giải quyết tại cơ quan trọng tài không phải công khai như tòa án cũng là một ưu điểm. PGS-TS Đỗ Văn Đại cho rằng muốn chọn trọng tài thì phải ghi rõ trong hợp đồng. Tuy nhiên, có nhiều hợp đồng không đưa ra điều kiện này nên vụ việc đương nhiên do tòa án giải quyết.