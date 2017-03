Bi hài chuyện đàn ông đi làm đẹp 'của quý'

Anh Nam (40 tuổi, ở Hà Tĩnh) hiện là thủy thủ của một hãng tàu chuyên vận chuyển container tại TP.HCM chia sẻ, do đặc thù của công việc thường xuyên chuyên chở hàng đến các nước trong khu vực Đông Âu. Qua lại nhiều lần, anh Nam làm quen một cô gái người Nga, nhưng khi ân ái thì bị cô gái này chê "của quý" của anh quá nhỏ.

Mặc cảm vì bị chê, anh Nam mang chuyện nói với các bạn thủy thủ cùng tàu thì được một số người "khuyên" nên về Việt Nam tiêm silicon làm lớn kích cỡ, chắc chắn sẽ khiến cho cô gái người Nga kia phủ phục xin theo anh suốt đời.

Không cần biết việc tiêm silicon nước có tác hại hay không, ngay sau khi tàu cập cảng Cát Lái, TP.HCM, anh Nam đã lần mò hỏi thăm và được giới thiệu đến một điểm ở quận 4 tiêm 20 ml silicon dạng lỏng. Tuy nhiên khi đang ân ái nửa chừng, anh cảm thấy toàn bộ dương vật nóng rát, từng mảng da thịt bị tróc ra và xuất hiện nhiều vết bầm xung quanh vùng kín.

Nhận thấy sự nguy hiểm, đưa anh Nam tức tốc về Việt Nam, vào Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM thực hiện phẫu thuật hút silicon, nạo phần dương vật bị hoại tử và tạo hình lại. "Sau ca phẫu thuật ấy, tôi đã mất gần hết khả năng tình dục. Cái ấy bây giờ chỉ còn mỗi tác dụng… để đi tiểu", anh Nam buồn rầu chia sẻ.

Với mong muốn có nhiều hưng phấn trong quan hệ tình dục, Tâm một dân nghiện ma túy đá ở quận Phú Nhuận, đã tự tiêm 20 ml silicon lỏng vào dương vật. Ba ngày sau khi tiêm, Tâm rủ bạn gái vào một khách sạn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhận, TP.HCM vừa "đập đá", vừa quan hệ tình dục.

Sau khi vào khách sạn được vài giờ đồng hồ đã thấy cô bạn gái không một mảnh vải che thân, mặt mày tái mét hớt hải chạy xuống nhờ nhân viên lễ tân đưa vào bệnh viện. Cô gái này sau đó được các bác sĩ khoa sản chuẩn đoán bị thủng tử cung và mất máu khá nhiều. Riêng Tâm sau đó cũng phải nhập viện vì bị hoại tử toàn bộ dương vật và hai tinh hoàn.

Trường hợp của anh Việt (32 tuổi, ở An Giang) còn thê thảm hơn rất nhiều. Hằng ngày chở hàng thuê bằng ghe từ thị xã Tân Châu sang Campuchia, Việt lân la vào trong xóm và yêu một lúc ba cô gái. Nhưng sức người có hạn, lâu dần Việt không thể liên tục chiều chuộng được cả ba cô gái và khoái cảm ngày càng tụt dốc nên đem chuyện than thở với đám dân cùng hội chạy ghe chở hàng thuê.

Được những người này "tư vấn", Việt tìm đến khu vực cầu Sài Gòn (cầu ở Campuchia do những Việt kiều tự đặt tên cho dễ gọi) mua 200 ml silicon lỏng mang xuống ghe để cùng 4 người nữa, mỗi người tự tiêm 40 ml.

Phẫu thuật nạo hút silicon, cắt mô hoại tử và tạo hình dương vật.

Việt đắc ý lắm, nhưng chưa kịp "xung trận" thì xung quanh bộ phận sinh dục nổi lên rất nhiều vết bầm tím, từng mảng da thịt bị tróc da. Hốt hoảng, anh đến bệnh viện huyện khám và sau đó bệnh viện này đã chuyển thẳng Việt lên Bệnh viện Bình Dân điều trị.

Sau gần hai tháng thực hiện các công đoạn nạo hút silicon, cắt những phần da thịt bị hoại tử, các bác sĩ cũng đã cố gắng tạo hình cho Việt một đoạn dương vật nhưng chỉ dùng cho việc tiểu tiện và hẹn lịch tái khám theo định kỳ hai tháng một lần.

Qua hai lần tái khám, những phần tạo hình, cấy ghép đều tiến triển rất tốt, nhưng đến lần thứ 3 (tức là 6 tháng sau khi phẫu thuật), các bác sĩ phát hiện anh này có phản ứng dương tính với HIV. Nguyên nhân của vụ việc này sau đó được xác định là khi tiêm silicon ở dưới ghe, tất cả đã dùng chung một chiếc xi lanh.

Thất vọng, chán nản, lại mặc cảm với những người thân trong gia đình và bà con xóm giềng, ngay sau khi biết mình bị bệnh, Việt đã về thẳng Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh xin tá túc.

Và những biến chứng khó lường

Bác sĩ Mai Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết, tất cả các nam giới không chỉ riêng ở Việt Nam mà ở hầu hết các nước trên thế giới đều có nhu cầu làm lớn dương vật. Với mục đích duy nhất là thỏa mãn nhu cầu về tình dục. Đây là một sự ngộ nhận của cánh đàn ông.

Bác sĩ Mai Tiến Dũng.

Theo khảo sát, trong thời gian vừa qua, tất cả những bệnh nhân đã tiêm silicon bị biến chứng đến điều trị tại Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân thì có đến 70% số bệnh nhân ấy đều cho biết, nguyên nhân tiêm silicon vào dương vật là do sự khuyến khích và thách thức từ bạn bè, do tò mò. Các bệnh nhân trước khi bị biến chứng đều cho rằng tiêm chất này sẽ nâng cao khả năng tình dục và làm thỏa mãn cực độ cho bạn tình.

Một sai lầm nữa của cánh đàn ông là cho rằng, tiêm silicon sẽ là phương pháp hữu hiệu để sửa chữa các khiếm khuyết của dương vật và điều trị các bệnh lý liên quan đến bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp do bị bạn tình chê là quá nhỏ nên bị tự ái và tìm đến các tụ điểm bơm silicon lậu làm lớn dương vật. Một bộ phận thanh niên khác thì do chơi ma túy đá nên họ có ảo giác rằng phải có dương vật to lớn mới xứng danh anh tài trước các em gái nên nhiều người đã rủ nhau đi tiêm silicon ở những tụ điểm làm lậu.

Hiện tại, silicon là một loại hóa chất được sử dụng rất nhiều trong ứng dụng khoa học. Tuy nhiên, silicon lỏng lại là một chất hoàn toàn nghiêm cấm sử dụng trong công nghệ tạo hình thẩm mỹ, cũng như cấm sử dụng để làm tăng kích thước một cơ quan bất kỳ nào đó trong cơ thể con người.

Dù vậy, silicon lỏng lại được sử dụng rất nhiều ở đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là các vùng ven biển do các thủy thủ, các tài công và một số người lái xuồng ghe chuyên chở hàng hóa qua lại các vùng biên giới. Những bộ phận người này do thường xuyên tiếp xúc với các khu vực nhạy cảm khi chuyên chở hàng đến các nước trên thế giới nên đã bị những dân chơi hoặc những ông chủ, bà chủ kinh doanh ở các tụ điểm nhạy cảm ấy hướng dẫn cho cách làm tăng kích thước dương vật bằng silicon để lạo cảm giác mạnh hơn trong quan hệ tình dục.

Khi bị hoại tử, việc đầu tiên mà các y bác sĩ Khoa Nam học phải làm là loại bỏ hoàn toàn chất ngoại lai trong cơ thể, nạo toàn bộ silicon xâm nhiễm các vùng mô trong cơ thể. Có nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó cho rằng tiêm càng nhiều silicon thì dương vật, càng hoành tráng nên đã tiêm đến 40 ml vào dương vật khiến viêm nhiễm toàn bộ dương vật, bìu và các vùng xung quanh. Đối với trường hợp này, sau khi siêu âm chuẩn đoán, các bác sĩ phải cắt rất nhiều mô mềm và nạo gần hết dương vật để điều trị. Sau đó khoảng 30 ngày sẽ tiến hành công đoạn tái tạo lại dương vật.

Sau khi tiến hành phẫu thuật tạo hình, dương vật của bệnh nhân sẽ trở lại gần giống như ban đầu, nhưng ảnh hưởng của nó đến việc quan hệ tình dục là rất nghiêm trọng.