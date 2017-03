Đội bóng đầu tiên

Liên tục tỏa sáng Đến năm 1932, do sự mâu thuẫn trong nội bộ Tổng cục Bóng đá An Nam, nhất là việc nhiều đội bóng phản đối thành viên Ban trị sự Trần Văn Khá lợi dụng quyền hành, tham nhũng nên thị trưởng Sài Gòn lúc bấy giờ là Saint Paul đứng ra hòa giải ba phe: Tổng cục Bóng đá An Nam của ông Khá, Tổng cục Bóng đá Pháp và Hội Fédération des clubs Reunis của ông Nguyễn Đình Trị vừa mới thành lập để lập ra Tổng cục Bóng đá Nam Kỳ. Ngay lập tức đội Ngôi Sao Gia Định đã đoạt chức vô địch Nam kỳ liên tục trong các năm 1932, 1933, 1935, 1936. Giai đoạn 1945-1954, đội Ngôi Sao Gia Định tiếp tục giữ vai trò hàng đầu trên bóng đá miền Nam với những cầu thủ xuất sắc khác như Maurice Tài, Coón, Lý Đức, Dương Văn Quới (Trụ Đồng), Hiếu, Thọ 2, Tư (Mũi tên vàng), Dương Bạch Mai, Mỹ (Cọp Đông Nam Á), Đỗ Quang Thách (Thuật sỹ bóng đá), Thọ Ve, Bùi Nghẻn, Khê... và đoạt nhiều chức vô địch khác nữa. Chỉ đến năm 1954, vì yếu tố lịch sử, đội Ngôi Sao Gia Định phải giải tán, cầu thủ gia nhập vào các đội AJS (Association de la Jeunesse Sportive) và cảnh sát, chấm dứt một trang sử hào hùng gần 50 năm trên làng bóng đá Việt.