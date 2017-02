Học luật để đòi lại công lý

Cảm hứng cho điện ảnh Năm 2000, cuộc đời Erin Brockovich đã được dựng thành phim do nữ diễn viên Julia Roberts thủ vai chính. Bộ phim gây chấn động tại Mỹ và giúp nữ diễn viên Roberts giành giải Oscar. Về phần Erin, cô từng tham gia dẫn chương trình Challenge America with Erin Brockovich trên kênh truyền hình ABC và chương trình Final Justice trên Lifetime. Cô hiện đang là cố vấn cho công ty luật Weitz & Luxenberg ở New York, Mỹ. Theo tờ New York Times, Hinkley đến nay vẫn là một thị trấn ma do những ảnh hưởng nặng nề từ vụ ô nhiễm môi trường của PG&E cách đây hơn 20 năm.