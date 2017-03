'Phương án tăng lương tối thiểu vùng tạm chấp nhận được'

Mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 Vùng I: 3.500.000 đồng, tăng 400.000 đồng so với năm 2015 Vùng II: 3.100.000 đồng, tăng 350.000 đồng so với năm 2015 Vùng III: 2.700.0000 đồng, tăng 300.000 đồng so với năm 2015 Vùng IV: 2.400.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với năm 2015