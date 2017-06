Cá tra xuất khẩu vẫn gặp khó

Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra sáu tháng đầu năm nay đạt trên 519 triệu USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Cả nước hiện có 3.100 ha diện tích nuôi cá tra, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cá tra nguyên liệu đạt gần 520.000 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ.