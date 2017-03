Đồ lặn 100 triệu, nâng giá 1.300 lần, chiếm đoạt 130 tỷ

Theo kết luận điều tra, năm 2003, Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo thành lập Công ty Cát Long Hải, phân công Phạm Minh Tuấn làm chủ tịch HĐQT, Vũ Đức Hòa làm giám đốc kinh doanh.



Năm 2006, Hảo được bổ nhiệm làm TGĐ ALCII, trong thời gian này tình hình kinh doanh các công ty phát sinh thua lỗ, nợ xấu nên Hảo cùng cấp dưới tìm cách xoay tiền để thanh toán nợ xấu cho công ty sân sau.



Với mục đích để có tiền thanh toán nợ xấu cho các công ty sân sau, Hảo đã bàn bạc với Tuấn thực hiện hợp pháp hóa nguồn gốc thiết bị lặn Tinro 2, là tài sản của một doanh nhân người Nhật giao cho công ty Cát Long Hải sử dụng.



Sau khi hợp pháp hóa được nguồn gốc, Hảo chỉ đạo nhân viên công ty Cát Long Hải thông qua Hoàng Lộc, TGĐ CTCP giám định VN thẩm định, nang thiết bị lặn lên 130 tỷ đồng.



Đồng thời, Vũ Quốc Hải chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ dưới bỏ qua việc thực hiện quy định của ngân hàng trong hoạt động cho thuê tài chính để lập thủ tục và trực tiếp ký, thực hiện cho thuê tài chính nhằm giải ngân 130 tỷ đồng đảo nợ, mua đất. Như vậy, giá trị của thiết bị lặn đã bị nâng giá lên đến 1.000 lần.



Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên tài sản gồm 39 triệu đồng tại CTCP giám định VN, 1 thiết bị lặn trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, hai lô đất ở tỉnh Tiền Giang giá trị trên 107 tỷ đồng và đề nghị truy tố 10 bị can.



Trong số 5 bị can nguyên là lãnh đạo công ty ALCII có 4 bị can đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ tham nhũng tại ALCII gây thiệt hại hơn 531 tỷ đồng, riêng bị can Vũ Quốc Hảo tham ô và chiếm dụng gần 90 tỷ đồng.





1 trong 10 "đại án" tham nhũng Theo Viện KSND tối cao, vụ án xảy ra tại ALCII là một trong 10 “đại án” tham nhũng. Ngoài ALCII, 9 “đại án” tham nhũng còn lại xảy ra tại: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Công ty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở TP HCM; Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ thuộc Agribank; Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu; Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên; Chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank; và Tập đoàn Vinashin.

Theo Vietnamnet