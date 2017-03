Khách Hong Kong đến Việt Nam tăng cao

Đáng chú ý, hầu hết các thị trường đều tăng. Trong đó lượng khách từ Hong Kong tăng cao nhất với 111,8%, kế đến là Trung Quốc tăng 54,5%, thứ ba là Thái Lan tăng 37,2%. Riêng khách du lịch Campuchia đến nước ta giảm 17,6%.

Lý giải về lượng khách từ Hong Kong đến Việt Nam tăng đột biến, ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công ty Du lịch TransViet, cho rằng nguyên nhân là do hiện nay chi phí cho tour du lịch từ Hong Kong đến Việt Nam tương đối rẻ; thời gian bay từ Hong Kong đến Việt Nam ngắn, chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ do các hãng hàng không như Dragon Air, Hong Kong Express đã có các chuyến bay thẳng Đà Nẵng-Hong Kong… tạo thuận tiện hơn so với trước đây phải bay nối tuyến. “Mặt khác, các bãi biển ở Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… đang là điểm khám phá mới thu hút khách Hong Kong” - ông Đạt nói thêm.