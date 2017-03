Kiểm tra chất cấm trong heo là trách nhiệm của thú y

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, nhấn mạnh như trên khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM. Ông Phát cho biết theo Quyết định 15/2006 của Bộ NN&PTNT, quy trình kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật không quy định kiểm tra chất cấm trong heo. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra lâm sàng heo đưa vào cơ sở để giết mổ, nếu phát hiện heo có biểu hiện nghi ngờ sử dụng chất cấm thì cơ quan thú y có quyền lấy mẫu nước tiểu để phân tích.

“Bộ NN&PTNT đang xây dựng thông tư hướng dẫn thi hành công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Vì vậy, Chi cục Thú y TP.HCM đã đề xuất bộ này đưa quy định kiểm tra chất cấm trong heo vào thông tư” - ông Phát thông tin.

Bên cạnh đó, để tiểu thương đỡ rủi ro, ông Phát cho hay ông đã đưa ra vài giải pháp và khuyến khích tiểu thương áp dụng. Đó là nên mua heo ở những trang trại tin cậy, đồng thời yêu cầu chủ trang trại làm cam kết không sử dụng chất cấm hoặc cung cấp kết quả kiểm tra chất cấm do cơ quan chức năng thực hiện. Tiểu thương cũng không nên mua heo tại những điểm thu gom heo không rõ nguồn gốc. Cuối cùng, tiểu thương có thể tự test nhanh để không mua nhằm heo còn tồn dư chất cấm.

Ông Phát đưa ra một thí dụ để thấy thiệt hại nặng nề mà tiểu thương gánh chịu khi mua nhằm lô heo có chất cấm. Thông thường một lô heo có 50-70 con. Với giá heo hơi bình quân mỗi tạ 5 triệu đồng thì giá trị lô heo lên tới độ 300 triệu đồng. Nếu phát hiện lô heo nói trên nhiễm chất cấm khi đưa vào cơ sở giết mổ thì cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy, tiểu thương coi như mất trắng.

Cũng theo ông Phát, ngoài tỉnh Long An, Chi cục Thú y TP.HCM còn giám sát thịt heo từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang… đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Nếu phát hiện nhiễm chất cấm thì lập hồ sơ vi phạm hành chính. “Hiện nay, do Chi cục Thú y TP.HCM mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm nên thực trạng heo nhiễm chất cấm đưa vào TP.HCM giết mổ giảm hẳn. Từ ngày 16-3 tới nay, Chi cục Thú y TP.HCM không phát hiện trường hợp heo nhiễm chất cấm. Do vậy, có thể nói người tiêu dùng TP.HCM yên tâm sử dụng thịt heo được bày bán trên địa bàn TP” - ông Phát cho hay.